España cumple con su parte en Córdoba y golea a Ucrania con una manita que le sirve para reconciliarse consigo misma tras la derrota contra Inglaterra. Obligadas a ganar y a golear que estaban. Y eso hicieron. Lo consiguieron por medio de una Edna Imade que remata todo lo que le llega y que firmó un doblete, abriendo la puerta a la exhibición ofensiva de la Selección, completada por Méndez, Eva Navarro y Vicky López.

La primera de las tres finales que está obligada a ganar España si quiere estar en el Mundial 2027 evitando la repesca se celebraba en Córdoba. A las 16:00 horas, para no solaparse con la Copa del Rey y permitir a toda la delegación marcharse después a Sevilla para ver el encuentro en La Cartuja, se celebraba el encuentro en un Arcángel que era una caldera. No por el aspecto de la grada, lógicamente. Media entrada en el estadio blanquiverde, en una tarde totalmente veraniega, con más de 30ºC y con el sol pegando de lleno en buena parte de la grada.

Serían unos 7.500, pero qué afición que tiene este país. No pararon de animar los cordobeses, volcados con la selección española, que buscaba golear a una débil Ucrania para mantener vivas sus opciones de meterse por la vía rápida a la cita mundialista.

Pese a la importancia del encuentro, Sonia Bermúdez introdujo rotaciones masivas, desde la portería al ataque. Nanclares superaba a Misa de nuevo en los planes iniciales de la seleccionadora, mientras que Navarro, Méndez y Lucía Corrales aparecían en defensa, Serrajordi era la novedad en el cetro del campo y en ataque entraban Salma Paralluelo y Edna Imade.

Y desde el primer minuto se notó qué era esto para España. La Selección no tardó en adelantarse, pasado el primer minuto de juego, Corrales aparecía por la izquierda y ponía un centro al que se anticipaba Imade para poner el primero. Olía a goleada, con un equipo que embotellaba por completo a las ucranianas, aunque les faltaba acierto en el último pase.

En una contra, estuvieron a punto de empatar el partido las ucranianas. El disparo que pegó en el palo rebotó después en Nanclares y se desvió, pero acabó saliendo por la línea de fondo. No fue gol por muy poco. Lo que apuntaba a goleada, se iba al descanso con una renta mínima, pero con muy buenas sensaciones de varias futbolistas, en especial de Corrales e Imade.

Esa conexión quedó patente en el inicio de la segunda, en una jugada calcada. Centro de Corrales, que jugaba en Córdoba en lugar de Olga, para que la delantera del Bayern volviera a ejecutar con la testa. Traía de cabeza la selección española a la ucraniana y, por si no fuera bastante con dos, llegaba el tercero de cabeza, aunque esta vez de María Méndez. Qué poderío aéreo que tiene la central del Real Madrid, que volvió a cuajar una buena actuación con España, como de costumbre.

Más a destacar fueron las constantes intentonas por la derecha de Eva Navarro y Vicky. La del Barça había entrado en la segunda mitad, mientras que la murciana había pasado del lateral al extremo tras la entrada de Ona. Las dos lo intentaban y al final terminaron llevándose el gato al agua. Primero fue Navarro la que con un disparo desde fuera del área, tras tocar en una rival, acabó colándose por la escuadra. Y la joven joya de este equipo aprovechó un rechace en el área para regatear a la portera y marcar a placer.

Se completaba así la exhibición de las campeonas del mundo. Obligadas a responder, lo hicieron con contundencia. Ahora, a esperar un pinchazo improbable de Inglaterra y, sobre todo, a coger confianza de cara al siguiente partido, en mayo, contra las Lionesses, donde se la jugarán en Mallorca.