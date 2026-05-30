Luis Enrique tras ganar su segunda Champions consecutiva: «Esto sólo se lo he visto hacer al Real Madrid»

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación a pie de campo en el Puskas Arena tras proclamarse campeón de Europa con el PSG por segunda vez consecutiva. El equipo parisino batió al Arsenal en una dramática tanda de penaltis. Ya es la tercera Champions del técnico asturiano junto a la que ganó con el Barcelona en 2015.

«Ha costado mucho, son un equipo muy competitivo, que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada, han empezado con algo de fortuna, han marcado el primer gol y ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando», comenzó diciendo el entrenador español.

Sobre las tandas de penaltis: «Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso. Depende de la calidad de los jugadores y los porteros. No cambia una tanda de penaltis la actuación del Arsenal ni la nuestra».

«Cuando juegas contra el Arsenal si intentas ir por el centro, estás muerto, hemos ido demasiado por la frustración de encajar el gol, hemos conseguido aparecer más en el segundo tiempo. Estos partidos los controla el que va perdiendo y nosotros estamos acostumbrados a jugar contra equipos replegados, frustra mucho jugar así, pero merecimos ganar la final, también lo hubiera merecido el Arsenal. Esta temporada hemos hecho algo notable», señaló Luis Enrique.

«Esto como solo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más, el PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora estamos ahí y no queremos bajarnos, con una forma de jugar que le gusta a la gente», comentó el entrenador del PSG.

«Cada uno en el fútbol… son cosas que hacemos todos. Tengo mucho respeto por Arteta, por Heinze, por el club y cada uno quiere llevar el partido a lo suyo, para nosotros, cuanto mejor juego efectivo haya, mejor, pero todo es respetable y Mikel ha hecho una temporada increíble», dijo Luis Enrique.

«Estos jugadores son diferentes, los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando, cuando alguien disfruta de lo que hace, no tiene mérito. Para mí, este equipo va a competir el año que viene seguro, cuando uno disfruta de lo que hace no cuesta nada», culminó el asturiano tras ganar la Champions.