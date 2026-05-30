PSG – Arsenal, en directo hoy: dónde ver, alineaciones y resultado de la final de la Champions League 2026 en vivo gratis

El PSG y el Arsenal se enfrentan en Budapest en lo que, sin duda, será uno de los partidos del año. La final de la Champions League siempre ha sido capaz de paralizar el planeta y este año no va a ser diferente. Los de Luis Enrique parten con algo de favoritismo, pero nadie da por imposible que los pupilos de Mikel Arteta puedan dar la sorpresa en Hungría. Te contamos el resultado, goles y minuto a minuto en directo y en vivo online gratis este PSG – Arsenal que se disputa en el Puskas Arena.

PSG – Arsenal, en directo hoy

Una Champions League espectacular

PSG y Arsenal ponen fin hoy a una Champions League que ha sido frenética a lo largo del año, desde la fase de liga hasta hoy en el que se decidirá quién se lleva la Orejona. Además, hay que recordar que las semifinales fueron muy emocionantes con un cruce entre los parisinos y el Bayern de Múnich que fue espectacular en cuanto a goles. Por otro lado, el pase de los ingleses a la gran final estuvo marcada por la polémica y por el arbitraje en su cruce con el Atlético de Madrid, al que eliminó tras ganar por 1-0 en Londres en la vuelta tras el 1-1 del Metropolitano.

¿La segunda o la primera?

El todo o la nada. La gloria o la peor noche. El PSG y el Arsenal van a hablar sobre el terreno de juego en esta final de la Champions League en la que puede ocurrir de todo. Los de Luis Enrique son los vigentes campeones de la máxima competición continental, por lo que de ganar se mantendrían un año más en el trono. Por su parte, el conjunto londinense que entrena nunca ha conseguido ganar la Orejona. Pudieron hacerlo en 2006, pero cayeron ante el Barcelona, por lo que hoy están, una vez más, a un paso de hacer historia.

Dónde se juega la final de Champions 2026

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión del resultado, goles y minuto a minuto de esta apasionante final de la Champions League en la que se van a enfrentar el PSG y el Arsenal en Budapest, Hungría. El Puskas Arena será el encargado de decidir qué equipo sale como campeón del viejo continente en un horario que es verdad que no es el habitual de la máxima competición continental. Los amantes del fútbol español vibrarán con este choque en el que dos técnicos de nuestro país se ven las caras, por lo que veremos si ganan los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, o los londinenses, a los que entrena Mikel Arteta.