PSG – Arsenal, en directo hoy: dónde ver, alineaciones y resultado de la final de la Champions League 2026 en vivo gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG - Arsenal de la final de la Champions League
El PSG - Arsenal corresponde a la final de la Champions League y se jugará en el Puskas Arena de Budapest
¿De dónde es el Arsenal y por qué se llama así?
El PSG y el Arsenal se enfrentan en Budapest en lo que, sin duda, será uno de los partidos del año. La final de la Champions League siempre ha sido capaz de paralizar el planeta y este año no va a ser diferente. Los de Luis Enrique parten con algo de favoritismo, pero nadie da por imposible que los pupilos de Mikel Arteta puedan dar la sorpresa en Hungría. Te contamos el resultado, goles y minuto a minuto en directo y en vivo online gratis este PSG – Arsenal que se disputa en el Puskas Arena.
PSG – Arsenal, en directo hoy
Una Champions League espectacular
PSG y Arsenal ponen fin hoy a una Champions League que ha sido frenética a lo largo del año, desde la fase de liga hasta hoy en el que se decidirá quién se lleva la Orejona. Además, hay que recordar que las semifinales fueron muy emocionantes con un cruce entre los parisinos y el Bayern de Múnich que fue espectacular en cuanto a goles. Por otro lado, el pase de los ingleses a la gran final estuvo marcada por la polémica y por el arbitraje en su cruce con el Atlético de Madrid, al que eliminó tras ganar por 1-0 en Londres en la vuelta tras el 1-1 del Metropolitano.
¿La segunda o la primera?
El todo o la nada. La gloria o la peor noche. El PSG y el Arsenal van a hablar sobre el terreno de juego en esta final de la Champions League en la que puede ocurrir de todo. Los de Luis Enrique son los vigentes campeones de la máxima competición continental, por lo que de ganar se mantendrían un año más en el trono. Por su parte, el conjunto londinense que entrena nunca ha conseguido ganar la Orejona. Pudieron hacerlo en 2006, pero cayeron ante el Barcelona, por lo que hoy están, una vez más, a un paso de hacer historia.
Dónde se juega la final de Champions 2026
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión del resultado, goles y minuto a minuto de esta apasionante final de la Champions League en la que se van a enfrentar el PSG y el Arsenal en Budapest, Hungría. El Puskas Arena será el encargado de decidir qué equipo sale como campeón del viejo continente en un horario que es verdad que no es el habitual de la máxima competición continental. Los amantes del fútbol español vibrarán con este choque en el que dos técnicos de nuestro país se ven las caras, por lo que veremos si ganan los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, o los londinenses, a los que entrena Mikel Arteta.
El Puskas Arena
La final de la Champions se está disputando en el Puskas Arena de Budapest, en Hungría. Como curiosidad, recordamos que la última vez que el Sevilla ganó una Europa League fue en este escenario.
¡Descanso en Budapest!
Termina el primer tiempo de la final de la Champions League. Los jugadores se marchan a vestuarios tras un córner favorable al Arsenal que no se llegó a sacar porque los londinenses estaban perdiendo tiempo y como castigo llegó el intermedio.
Min 45+4
David Raya
Saque de esquina para el PSG que botó Dembélé. Fue al segundo palo y despejó Saliba sin problemas. En la segunda jugada un disparo potentísimo de Fabián lo detuvo en dos tiempos David Raya.
Min 45+3
¡Marquinhos salvador!
Qué gran jugada del Arsenal en la que participaron Saka, Ödegaard y Havertz, pero apareció Marquinhos al cruce para taponar el disparo del alemán cuando se plantaba solo ante Safonov.
Min 45
¡A las nubes!
Disparo altísimo de Dembélé desde fuera del área. Sacará portería David Raya. El cuarto árbitro ha sacado el cartelón para indicar que se jugarán 6 minutos.
Min 43
¡La tuvo Fabián Ruiz!
Jugadón de Nuno Mendes, que superó a Mosquera y puso un centro atrás desde línea de fondo. Tras un mal despeje de Hincapié el remate de Fabián Ruiz se fue por encima del larguero.
Min 41
Últimos minutos
Nos acercamos al descanso del partido en Budapest y el Arsenal sigue ganando 0-1 al PSG en esta apasionante final de la Champions League.
Min 37
El muro inglés
Otro acercamiento del PSG y el intento de disparo de Dembélé se estrelló en la barrera de jugadores que tiene Arteta en su área.
Min 34
Centro sin peligro
Centro de Dembélé que fue directamente a los guantes de David Raya. Tuvo después el PSG un córner y Nuno Mendes colgó un balón que no remató Pacho.
Min 31
Se duele Dembélé
Se había reanudado el partido y luego Dembélé se llevó un pisotón involuntario y se quedó un rato doliéndose en el suelo sin que el árbitro detuviese el encuentro.
Min 27
Luis Enrique, desesperado
Tanto el asturiano como los futbolistas del PSG ya han protestado varias veces por el tiempo que tardan los jugadores del Arsenal en sacar de banda o de portería.
Min 26
¡Safonov!
Gran movimiento de Saka por la banda derecha del Arsenal. Su centro lo despejó Safonov yéndose abajo. Se llevó un golpe de Marquinhos y tiene que ser atendido al ser golpeado en la cabeza.
Min 23
Sin espacios
La gran defensa del Arsenal, que está firmando un partidazo muy serio atrás, hace que el PSG no encuentre huecos para acercarse a David Raya. ¡Momento de la pausa de hidratación!
Min 21
Cómo va el PSG – Arsenal
Pasan los minutos y el Arsenal sigue ganando la final de la Champions League por 0-1 gracias al solitario tanto de Kai Havertz.
Min 16
Despeja Saka
Nuevo saque de esquina para el equipo de Luis Enrique. El balón fue al punto de penalti y Saka despejó sin ningún jugador del PSG que le molestase.
Min 13
¡Fuera!
Gran pase de Doué para Fabián. El español no tenía a ningún compañero y optó por chutar, pero fue muy cruzado y se perdió por línea de fondo.
Min 12
Córner para el PSG
Grandísima la acción defensiva de Gabriel para evitar un disparo del PSG. En el córner un centro al segundo palo lo remató Fabián fuera.
Min 9
¡Despeja el Arsenal!
Contragolpe del PSG y el centro de Doué lo despejó su compatriota Saliba.
Min 6
¡GOOOL DEL ARSENAL!
¡GOOOL DEL ARSENAL! ¡GOOOL DE HAVERTZ! Se adelantan los londinenses después de un mal despeje de Marquinhos. La presión de los ingleses era brutal y tras un rechace el atacante alemán se pudo plantar solo ante Safanov. No tenía ángulo y aún así marcó con un latigazo.
Min 2
Saque de puerta
Declan Rice colgó desde el centro del campo una falta al área rival y Gabriel remató desde lejos y el PSG sacará de portería.
¡¡Comienza la final de la Champions League!!
En marcha ya este apasionante PSG – Arsenal. ¡Saca el conjunto inglés de centro!
Cuántas Champions tiene el Arsenal
Ya saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego y recordamos que hoy el PSG puede conseguir la segunda consecutiva y el Arsenal quiere la primera Champions League de su historia.
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en Budapest y aprovechamos este ratito para dejarles la mejor previa del PSG – Arsenal. ¡¡Que la final de la Champions empieza ya!!
Luis Enrique y Arteta
Aprovechamos la actuación de The Killers para recordar que esta final tiene sabor español, ya que hay una lucha entre Luis Enrique y Mikel Arteta.
El Arsenal
Muchos aficionados se preguntan sobre la historia de un club tan famoso como es el Arsenal y que entrena Mikel Arteta.
El dinero por ganar la Champions
Además, por el título con el que sueñan todos los clubes, el Arsenal y el PSG también pelearán hoy por un buen pellizco económico. Este dinero ganará el campeón de la Champions League.
Dónde ver por TV la final de la Champions League
La final de la Champions League PSG – Arsenal se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar+ y también por La1. Pese a ello, en OKDIARIO te contaremos en vivo online y en streaming gratis todo lo que suceda en el Puskas Arena.
El horario de la final de la Champions League
Muchos aficionados siguen sin saber el motivo por el que la final de la Champions League se juega a las 18:00 horas y no en el horario habitual de la máxima competición continental, que es el de las 21:00 horas.
Alineación del Arsenal
Y ahora nos toca fijarnos en el once de Mikel Arteta, que busca hacer historia con el cuadro gunner. Esta es la alineación oficial del Arsenal contra el PSG: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Declan Rice, Lewis-Skelly, Odegaard; Saka, Trossard, Havertz.
Alineación del PSG
Ya tenemos el once elegido por Luis Enrique para este partidazo en el que se conocerá al campeón de la Champions League. Esta es la alineación oficial del PSG hoy contra el Arsenal: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
¡Todo preparado!
Falta apenas una horita para que ruede el balón en Budapest, por lo que en breves momentos conoceremos las alineaciones del PSG y del Arsenal para esta final de la Champions League.
El gol de Havertz
El Arsenal va ganando 0-1 al PSG en la final con el gol de Kai Havertz. Muchos se acordarán que la final que el Chelsea ganó al Manchester City hace años terminó con dicho marcador…y con gol del alemán.