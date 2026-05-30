Muere Edgar Morin a los 104 años, el filósofo francés que anticipó muchos de los desafíos del siglo XXI

Muchos llegaron a creer que Edgar Morin ya había fallecido. Sin embargo, fue el pasado viernes cuando Edgar Nahoum, conocido universalmente como Edgar Morin, murió en París a los 104 años. Con él desaparece una de las figuras intelectuales más influyentes de la Francia contemporánea y uno de los últimos representantes de aquella generación de pensadores que marcó el debate cultural y político del siglo XX. Edgar Morin dedicó su vida a explicar cómo la complejidad, la incertidumbre y la interdependencia moldean el mundo moderno. Sus padres fueron Vidal Nahoum y Luna Beressi, judíos sefarditas de ascendencia española.

Autor de la teoría del pensamiento complejo, el filósofo y sociólogo francés dedicó más de ocho décadas a analizar los grandes retos de la modernidad, desde la globalización hasta la crisis ecológica. Sus ideas sobre la incertidumbre, la interconexión de los sistemas y los límites del conocimiento fragmentado influyeron en generaciones de investigadores y siguen vigentes en pleno siglo XXI.

Filósofo, sociólogo, antropólogo y ensayista, Morin dedicó más de ocho décadas a estudiar la complejidad del mundo moderno. Sus reflexiones sobre la globalización, las crisis ecológicas, la incertidumbre política y la interconexión de los fenómenos sociales lo convirtieron en una referencia para académicos y lectores de todo el planeta.

Su fallecimiento pone fin a una vida extraordinariamente larga y productiva, pero también invita a revisar el legado de un pensador que, décadas antes de que se popularizaran conceptos como la complejidad o la interdependencia global, ya advertía de los límites de una visión fragmentada del conocimiento.

De Edgar Nahoum a Edgar Morin

Edgar Morin nació en París el 8 de julio de 1921 en el seno de una familia judía sefardí de origen mediterráneo. Su nombre real era Edgar Nahoum, aunque adoptó el apellido Morin durante la Segunda Guerra Mundial cuando participó en la Resistencia francesa contra la ocupación nazi.

Aquellos años marcaron profundamente su pensamiento. La experiencia de la guerra, el totalitarismo y la destrucción de Europa alimentó una preocupación constante por comprender las contradicciones humanas y los mecanismos que conducen tanto al progreso como a la barbarie.

Tras el conflicto, inició una intensa carrera intelectual que lo llevó a convertirse en una de las voces más respetadas del panorama francés.

Un investigador fuera de los moldes tradicionales

A diferencia de muchos filósofos de su generación, Morin nunca se sintió cómodo dentro de los límites estrictos de una sola disciplina.

Su trabajo combinó elementos de la sociología, la filosofía, la historia, la antropología, la psicología y las ciencias políticas. Para él, la realidad era demasiado compleja como para ser explicada desde una única perspectiva.

En 1952 ingresó en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), una de las instituciones científicas más prestigiosas de Francia. Su incorporación estuvo favorecida por la cercanía intelectual que mantenía con figuras destacadas como Pierre George y Georges Friedmann.

Desde allí desarrolló investigaciones pioneras sobre la cultura de masas, los medios de comunicación y los cambios sociales que transformaban Europa durante la segunda mitad del siglo XX.

El padre del pensamiento complejo

Si existe una idea inseparable del nombre de Edgar Morin es la del pensamiento complejo. Durante décadas criticó la tendencia de la ciencia y la política a dividir los problemas en partes aisladas, ignorando las relaciones que existen entre ellas. Según Morin, muchos de los grandes desafíos contemporáneos no pueden comprenderse mediante enfoques reduccionistas.

La economía, la ecología, la tecnología, la cultura y la política forman sistemas profundamente conectados. Analizar cada elemento por separado conduce a interpretaciones incompletas y, en ocasiones, erróneas.

Esta visión alcanzó su máxima expresión en su obra monumental El Método, una serie de volúmenes publicados a lo largo de varios decenios en los que intentó construir una nueva forma de entender el conocimiento humano.

Un pensador adelantado a su tiempo

Muchas de las ideas que hicieron famoso a Morin parecen especialmente actuales. Décadas antes de que la globalización se convirtiera en una palabra cotidiana, ya alertaba sobre la creciente interdependencia entre sociedades. También insistía en que los problemas ambientales, económicos y sociales debían abordarse de manera conjunta.

Sus reflexiones sobre la incertidumbre adquirieron una nueva relevancia durante acontecimientos como la crisis financiera de 2008, la pandemia de Covid o los actuales desafíos climáticos.

Para Morin, la incertidumbre no era una anomalía que pudiera eliminarse mediante más información o más tecnología. Formaba parte de la condición humana y debía incorporarse a la manera de pensar y tomar decisiones.

La educación como herramienta de transformación

Uno de los ámbitos que más preocupó al filósofo fue la educación. Consideraba que los sistemas educativos modernos estaban excesivamente centrados en la especialización y transmitían conocimientos fragmentados. En su opinión, la escuela debía enseñar a conectar saberes y comprender las relaciones entre fenómenos aparentemente independientes.

Sus propuestas influyeron en debates pedagógicos de numerosos países y fueron respaldadas por organismos internacionales interesados en promover una educación más interdisciplinaria.

Morin defendía que comprender la complejidad del mundo era una condición indispensable para formar ciudadanos capaces de afrontar los retos del futuro.

Una voz crítica hasta el final

A pesar de su avanzada edad, nunca abandonó la vida pública. Durante los últimos años continuó publicando libros, concediendo entrevistas y participando en conferencias. Sus intervenciones abordaban cuestiones tan diversas como el cambio climático, los conflictos internacionales, la democracia, la inteligencia artificial o la transformación de las sociedades contemporáneas.

Su capacidad para mantener la curiosidad intelectual y el compromiso con los asuntos públicos sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca.

Mientras otros pensadores de su generación desaparecían de la escena pública, Morin seguía analizando el presente con la misma pasión que había demostrado durante décadas.

El último gran intelectual del siglo XX

La etiqueta de «último gran intelectual del siglo XX» aparece con frecuencia asociada a su figura. Aunque toda clasificación resulta discutible, lo cierto es que Morin pertenecía a una tradición cada vez menos común: la del intelectual capaz de intervenir en debates científicos, políticos, culturales y filosóficos al mismo tiempo.

Su obra no estuvo exenta de críticas. Algunos especialistas consideraron excesivamente ambicioso su intento de unificar distintas áreas del conocimiento. Sin embargo, incluso sus detractores reconocieron la originalidad y la influencia de sus planteamientos.

Pocos pensadores lograron construir una obra tan extensa y diversa manteniendo una presencia pública tan prolongada.

Un legado para el siglo XXI

La muerte de Edgar Morin cierra un capítulo fundamental de la historia intelectual europea, pero sus ideas continúan vivas.

En una época marcada por la crisis climática, la polarización política, la revolución tecnológica y la creciente interdependencia global, muchas de sus reflexiones parecen más relevantes que nunca.

Su principal mensaje fue sencillo en apariencia, pero profundamente transformador: los grandes problemas de la humanidad no pueden entenderse de forma aislada. Todo está conectado y comprender esas conexiones constituye uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

Más de cien años después de su nacimiento, el pensador francés deja una obra que seguirá invitando a generaciones futuras a mirar el mundo desde una perspectiva más amplia, crítica y compleja.