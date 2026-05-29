Espectacular explosión de un cohete de Blue Origin durante una prueba en su plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. El cohete New Glenn, propiedad del magnate Jeff Bezos, sufrió una explosión que ha desencadenado en una bola de fuego. La explosión supone un nuevo revés para la compañía en su competencia con SpaceX para llevar a los primeros astronautas a la superficie de la Luna desde 1972.

El cohete estalló durante una prueba de encendido estático. Se trata de una maniobra previa a un futuro lanzamiento orbital.

«Todo el personal está contabilizado y a salvo», ha informado Bezos en una publicación. El magnate ha apuntado que todavía es pronto para conocer la causa de la explosión, pero subrayó que la empresa ya trabaja para encontrarla.

«Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena», ha añadido.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Por su parte, Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha avanzado que la agencia espacial de Estados Unidos colaborará en el esclarecimiento de lo ocurrido. «Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar el impacto en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes», ha dicho.

«Los vuelos espaciales no perdonan errores y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil», ha añadido.

Segundo incidente

El cohete New Glenn estaba preparado para participar en próximas misiones de despliegue de satélites. El incidente se produce semanas después de otro problema con un lanzamiento comercial de New Glenn, cuando un fallo en los motores dejó un satélite en una órbita incorrecta.

Blue Origin desarrolla el cohete New Glenn desde hace casi una década con el objetivo de competir en el mercado de lanzamientos pesados dominado por SpaceX, empresa de Elon Musk, cuyos vehículos Falcon y Starship lideran actualmente las misiones comerciales y gubernamentales en Estados Unidos.