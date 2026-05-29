Trump lanza una web que llama «aliens» a los ilegales: «Han vivido entre nosotros durante 60 años»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado una página web en la que compara a los inmigrantes ilegales con alienígenas, haciendo uso de la polisemia de alien en inglés e ironizando sobre la idea de que el país oculte secretos sobre vida extraterrestre y asegurando que «llevan 60 años entre nosotros».

«Durante 60 años, el Gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los aliens han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida aparentemente normal. Con una sola excepción: no pertenecen a este país», se puede leer al entrar en la página.

«Millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad. Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían perfectamente lo que estaba sucediendo. En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión. Hasta que un hombre finalmente tuvo el valor de decir la verdad. Audaz, sin remordimientos, sin miedo. El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los aliens representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación», reza la web.

En total, la página cifra en cerca de 3.130.000 los «encuentros» de autoridades de inmigración con migrantes y apela a la población: «Si has presenciado una abducción alienígena, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos». «Nos encargaremos de ello y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen», prosigue, antes de disponer el número del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) e invitar a la población a «denunciar aliens sospechosos».

Uno de los estados mencionados en la web en los que más «abducciones alienígenas» hay es Minnesota, territorio que ha sido escenario de numerosas redadas y operaciones migratorias impulsadas por el Ejecutivo republicano. El sitio web incluye además un mapa interactivo en el que pueden consultarse cifras de detenciones realizadas en distintas ciudades del país. Según los datos expuestos, en Minneapolis y Saint Paul (las conocidas como «Ciudades Gemelas») se habrían registrado más de 3.500 arrestos desde enero de 2025.

They don’t belong here. The truth has dropped ➡️ https://t.co/bE6YjLxbdY pic.twitter.com/ZLN4skcg1g — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2026

¿Qué es el ICE?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras del país. Creado en 2003 tras los atentados del 11 de septiembre, el organismo se ocupa de investigar delitos relacionados con inmigración ilegal, tráfico de personas, narcotráfico y contrabando, además de ejecutar detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados.

En los últimos años, el ICE se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos de la política migratoria estadounidense debido a las redadas masivas y operativos impulsados especialmente en la Administración de Donald Trump.