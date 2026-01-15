Caos en Minneapolis: manifestantes asaltan vehículos del ICE y roban rifles mientras el alcalde demócrata jalea la insurrección

Mientras Trump utiliza su red social Truth para animar a los iraníes a seguir luchando en las calles contra el régimen de los ayatolás, hace otro tanto para amenazar a quienes luchan en las calles de Mineápolis contra la actuación de los agentes de inmigración (ICE), a quienes ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección.

Pero la gravedad de lo que sucede en Mineápolis y, en menor medida, en todo el estado de Minnesota, no se centra en las acciones de sabotaje y acoso a los agentes del ICE, sino en la actitud de las autoridades estatales y municipales, que animan directamente a la insurrección a sus conciudadanos.

«Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que atacan a los Patriotas de ICE, quienes solo tratan de hacer su trabajo, impondré la LEY DE INSURRECCIÓN, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado «, advirtió Trump desde su cuenta en Truth Social.

La violencia contra el ICE ha ido escalando peligrosamente en los últimos días, alimentada por una serie de ONGs de dudoso origen y financiación y jaleada por las autoridades demócratas, empezando por el alcalde de la ciudad, el recién elegido Jacob Frey. Ante la pasividad de la policía local en los violentos disturbios del miércoles por la noche, los alborotadores irrumpieron en vehículos de ICE, saquearon los armarios de armas y, según un video publicado en línea, se llevaron un rifle y municiones antes de huir del lugar. El video muestra el rostro tatuado de un hombre que se da a la fuga con lo que parece ser un rifle extraído del vehículo.

En la noche del miércoles la ciudad fue literalmente tomada por los insurgentes tras el segundo tiroteo protagonizado por agentes del ICE en Minneapolis la semana pasada. Un agente federal se vio obligado a disparar a un inmigrante indocumentado venezolano tras presuntamente agredir violentamente a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que intentaba arrestarlo. Funcionarios del ICE afirman que el agente fue atacado por tres personas armadas con una pala de nieve y un palo de escoba, y que disparó «para defender su vida».

El caso provocó nuevas protestas violentas que enfrentaron a los manifestantes con los agentes federales. Nick Sortor, periodista independiente, publicó un video en X que muestra un incidente en el que los alborotadores irrumpieron en un vehículo de ICE y forzaron un armero guardado en la parte trasera de la camioneta. El video muestra el rostro tatuado de un hombre que parece estar sacando una bolsa de rifle del armero.

La Ley de Insurrección faculta al presidente a desplegar el ejército o federalizar la Guardia Nacional del estado para restablecer el orden. Aunque no se ha invocado desde los disturbios de Los Ángeles de 1992, la ley supone una medida radical para restablecer el orden tras unos disturbios que amenazan con degenerar en abierta rebelión.