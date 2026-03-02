Hoy, 2 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará con intervalos de nubosidad baja y brumas en los valles, aunque en la tarde se tornará muy nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y el viento soplará de forma moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco por la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes suaves que apenas dejan entrever el sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 18 grados, la mañana será fresca, pero la sensación térmica se mantendrá en un agradable equilibrio. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sorpresas húmedas, aunque la humedad relativa alcanzará niveles altos, haciendo que el ambiente se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el viento soplará con fuerza moderada desde el sureste, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría añadir un toque de frescura al ambiente. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 18:54, las temperaturas comenzarán a descender, pero la noche se presentará tranquila y sin precipitaciones. Con más de 11 horas de luz, es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, dejando atrás la pesadez del invierno.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 1°C, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación térmica que puede resultar incómoda. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un 15% de posibilidades de precipitaciones.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero ascenso en la temperatura máxima que llegará a los 16°C. Sin embargo, el viento, que alcanzará ráfagas de hasta 100 km/h, puede hacer que la sensación térmica se mantenga baja. Con una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 100%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Tarazona: cielo alternando nubes y claros

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo.

Con vientos suaves del sureste, la sensación térmica será placentera, lo que convierte el día en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Aprovechar este ambiente tranquilo puede ser una buena manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.