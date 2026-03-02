Hoy, 2 de marzo de 2026, el cielo se presenta nuboso en buena parte de la provincia, con temperaturas mínimas en notable ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con un ligero descenso. El viento soplará de forma floja a moderada del sur y sureste, con posibilidad de rachas muy fuertes en zonas altas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente agradable

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se asoma tímidamente, pero sin la amenaza de lluvia. La temperatura mínima ronda los 9 grados, mientras que el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 20 km/h, aportando una sensación térmica que puede llegar a los 20 grados en las horas más cálidas. A medida que el sol se eleva en el horizonte a las 07:46, la luz del día se extenderá hasta las 19:01, brindando un buen rato para disfrutar del aire fresco.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados, creando un ambiente agradable. La humedad, aunque notable, no será excesiva, lo que permitirá que la jornada transcurra sin la pesadez de un día muy cargado. Con el viento en calma y la probabilidad de chubascos prácticamente inexistente, es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Nubes grises y lluvias intermitentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras el viento sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, las lluvias se harán presentes, acompañadas de rachas de viento que alcanzarán los 20 km/h, lo que podría complicar los planes al aire libre.

La tarde traerá un ligero contraste, con temperaturas que apenas superarán los 16 grados, pero la humedad se sentirá agobiante, alcanzando hasta el 70%. Aunque la probabilidad de lluvia disminuye, el viento persistente puede hacer que la sensación térmica se mantenga baja. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

Guecho: cielo despejado y viento fresco

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:47. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 11 grados, con una sensación térmica similar. La probabilidad de lluvia es nula, lo que promete un inicio de jornada agradable. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura se acentúe.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura ascenderá hasta los 19 grados, brindando un ambiente cálido y agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, entre el 50% y el 70%, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Con la puesta del sol a las 19:01, Guecho disfrutará de más de 11 horas de luz, perfectas para actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisas suaves

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados. Las brisas suaves del viento, que soplarán a unos 20 km/h, aportarán una agradable frescura a la jornada, sin probabilidades de lluvia que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para realizar actividades cotidianas o simplemente relajarse en un parque. Aprovechar el buen tiempo será una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la ciudad.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una temperatura máxima de 20 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol brillará con fuerza, invitando a salir y aprovechar el buen tiempo.