Trump a los militares de los ayatolás: «Depongan las armas y recibirán inmunidad, si no, morirán»

Donald Trump ha llamado a los militares de los ayatolás, en particular a la llamada Guardia Revolucionaria, a que se revuelvan contra la dictadura de Irán. Lo ha hecho advirtiéndoles con un nítido ultimátum este domingo desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida): «Depongan las armas y recibirán inmunidad; si no, morirán». El presidente de EEUU ha dejado claro que a los militares iraníes que cierren filas con la tiranía les espera «una muerte segura».

Llamada al pueblo iraní

Trump ha sido contundente en su declaración: «Una vez más, insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será una muerte segura. No será agradable». Trump también se ha dirigido al pueblo iraní: «Pido a todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad a aprovechar este momento, a ser valientes, audaces, heroicos y a recuperar su país. Estados Unidos está con vosotros. Os hice una promesa y la cumplí. El resto dependerá de vosotros, pero estaremos ahí para ayudar». Trump ha querido dedicar unas palabras al pueblo iraní después de las intensas últimas semanas de masacres contra la población por parte de los sicarios de los ayatolás. Se estima que podrían haber muerto masacradas 50.000 personas.

‘Operación Furia Épica’: sin precedentes

La ofensiva, denominada Operación Furia Épica, ha sido descrita por Trump como «una de las campañas militares más grandes, complejas y abrumadoras que el mundo haya visto jamás». Según el presidente de Estados Unidos, en las últimas 36 horas, EEUU y sus aliados han alcanzado cientos de objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo instalaciones de la Guardia Revolucionaria y sistemas de defensa aérea. También se han inutilizado nueve buques y sus instalaciones navales en cuestión de minutos.

Durante su intervención desde Mar-a-Lago (Florida), Trump ha subrayado que la eliminación del ayatolá Jamenei marca un punto de inflexión: «Este hombre miserable y vil tenía las manos manchadas de sangre de cientos e incluso miles de estadounidenses y fue responsable de la masacre de incontables miles de personas inocentes en numerosos países». Trump ha añadiado que tras la operación, todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos quieren rendirse para salvar sus vidas: «Quieren inmunidad. Miles de personas piden».

El presidente de Estados Unidos también se ha refirido a los riesgos de que un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y potencial nuclear represente una amenaza global: «No podemos permitir que una nación que usa ejércitos terroristas posea tales armas. Les permitiría extorsionar al mundo para su maldad. No vamos a permitir que esto suceda».

Trump ha querido destacar la fortaleza del ejército estadounidense y la importancia de esta operación para proteger a las generaciones futuras: «Estas acciones son correctas y necesarias para garantizar que los estadounidenses nunca tengan que enfrentarse a un régimen terrorista radical, sanguinario y con armas nucleares, y con múltiples amenazas. Durante casi 50 años, estos extremistas perversos han atacado a Estados Unidos coreando el lema ‘¡muerte a Estados Unidos!’ o ‘¡muerte a Israel!’».