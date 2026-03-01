Irán iza la bandera roja de la venganza tras la muerte de Jamenei: ¿qué significa?

Irán ha izado este domingo la bandera roja de la venganza en la mezquita Jamkaran tras muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la operación conjunta lanzada por EEUU e Israel el pasado sábado 28 de febrero. ¿Qué significa esta advertencia de Teherán a EEUU e Israel?

El régimen de los ayatolás de Irán ha izado la bandera roja de venganza sobre la mezquita Jamkaran, en la ciudad sagrada de Qom, tras la muerte del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, en los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel. La bandera roja es el símbolo tradicional chií de la justicia y la venganza, marca un mensaje claro de resistencia y unidad frente a la agresión extranjera.

¿Quién ha muerto en el ataque contra Irán?

Según un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, aproximadamente a las 8:10 horas del sábado 28 de febrero en Israel (9:10 horas en España), cerca de 200 aviones israelíes comenzaron una misión denominada Génesis. Ha sido el mayor ataque aéreo coordinado en la historia de las Fuerzas Aéreas de Israel. En el transcurso de sesenta segundos, los principales líderes militares y de fueron elimandos.

En total, perdieron la vida 40 líderes clave, incluidos siete miembros de la cúpula de seguridad iraní, que se habían reunido en varios lugares de Teherán. Ali Jamenei, el líder supremo del régimen terrorista iraní, fue elimnado en su principal complejo residencial. En el ataque, muerieon además varios miembros de su familia, incluyendo su hija, yerno, nieto y nuera, así como altos mandos militares y políticos:

El general Mohammad Pakpour , comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), los sicarios de los ayatolás.

, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), los sicarios de los ayatolás. El almirante Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Defensa de Irán

Estas muertes representan un golpe histórico a la cúpula de poder iraní y aumentan la tensión regional en Medio Oriente.

Significado de la bandera roja en Jamkaran

La mezquita Jamkaran es uno de los santuarios más importantes para los chiítas y está vinculada al imán Mahdi, figura espiritual central en la tradición chií. El izado de la bandera roja simboliza venganza:

La sangre derramada .

. La exigencia de justicia y venganza .

. La unidad del régimen iraní frente a amenazas externas.

Este gesto se interpreta como advertencia directa a Estados Unidos e Israel y como símbolo de determinación interna.

Represalias de Irán

Tras la muerte de Jamenei, un equipo interino asumirá la dirección de Irán hasta que la Asamblea de Expertos elija un nuevo líder supremo. Este equipo incluye:

Masoud Pezeshkian, presidente interino.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento.

Gholamhossein Mohseni Eje’i, jefe del Poder Judicial

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha prometido represalias contundentes, afirmando que Estados Unidos e Israel habían «roto el corazón de los iraníes» y que Teherán «les quemará el corazón».