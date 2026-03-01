El aviso de Jorge Rey que revienta la Semana Santa: lo peor está por llegar

Lo peor está por llegar, el aviso de Jorge Rey revienta la Semana Santa ante lo que puede pasar. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que nos afectarán de lleno en estos días. Será la época del año en el que todo el mundo espera una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas.

Estos días de fiesta en los que todo el mundo ve llegar algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcarán en estos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos hará incluso cambiar de planes en estas jornadas en las que cada elemento puede acabar siendo posible. Jorge Rey no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Lo peor podría estar por llegar

Lo que podría estar a punto de llegar es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo especialmente preocupante.

El experto Jorge Rey no duda en apostar claramente por un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Será la hora de empezar a pensar en algunos cambios destacados que serán esenciales.

Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. En estos días en los que realmente todo puede ser posible. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Esta Semana Santa hay muchos que esperan estos cambios de tendencia que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunos detalles que pueden ser esenciales en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial.

El aviso de Jorge Rey que revienta la Semana Santa

La Semana Santa puede estar en riesgo, Jorge Rey lanza un aviso que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos elementos que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que parece que llegará en el peor momento posible: En el mes de marzo y según este experto: «Vuelven las lluvias y el frío polar».

De momento, estos días vamos a ver un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con estos días en los que podremos empezar a poner en práctica determinados elementos que serán claves, la AEMET explica en su web que: «Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular que será protagonista en sucesivas fechas. Así, si bien al principio se darán cielos poco nubosos o despejados en la mitad norte y cuadrante suroeste peninsular, la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país. Se darán precipitaciones en el oeste de Galicia extendiéndose durante la segunda mitad del día en forma de chubascos dispersos a amplias zonas del territorio, exceptuando tercio nordeste y Baleares. Serán más intensos y frecuentes, ocasionalmente con tormenta, en el extremo occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes. A últimas horas las precipitaciones serán más abundantes en la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos en el norte de la Nao. Posibles nevadas en montaña por encima de 1600/1800 metros. Cielos nubosos en el norte de Canarias y poco nuboso al sur, con la cola de un frente haciendo aumentar la nubosidad y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur. Calima en la mitad sureste peninsular y Baleares».

Lo peor podría estar por llegar: «Temperaturas máximas en descenso en los tercios este y oeste peninsulares, en aumento en litorales cantábricos y con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el extremo nordeste peninsular y en ascenso en el resto de la Península, ligero en la mitad sur, moderado en la norte y locamente notable en el Cantábrico. Pocos cambios en las islas. Heladas débiles en la Ibérica y moderadas en el Pirineo. Viento de flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y litorales de Galicia y sureste peninsular, también posibles en puntos del área cantábrica. Viento moderado de componente norte en Canarias tendiendo a fuerte con probables rachas muy fuertes. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes en puntos del extremo occidental peninsular, así como de precipitaciones persistentes en el norte del cabo de la Nao. Ascensos localmente notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico. Probables rachas muy fuertes de levante en el entorno del Estrecho y litorales de sureste peninsular y de componente norte en Canarias».