Lluvia de barro y hasta 100 litros por metro cuadrado: expertos confirman que llega una DANA a esta zona de España

Hasta 100 litros por metro cuadrado y lluvia de barro

Expertos confirman que llega una DANA a esta zona de España

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular que será protagonista en sucesivas fechas. Así, si bien al principio se darán cielos poco nubosos o despejados en la mitad norte y cuadrante suroeste peninsular, la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país. Se darán precipitaciones en el oeste de Galicia extendiéndose durante la segunda mitad del día en forma de chubascos dispersos a amplias zonas del territorio, exceptuando tercio nordeste y Baleares. Serán más intensos y frecuentes, ocasionalmente con tormenta, en el extremo occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes. A últimas horas las precipitaciones serán más abundantes en la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos en el norte de la Nao. Posibles nevadas en montaña por encima de 1600/1800 metros. Cielos nubosos en el norte de Canarias y poco nuboso al sur, con la cola de un frente haciendo aumentar la nubosidad y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur. Calima en la mitad sureste peninsular y Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes en puntos del extremo occidental peninsular, así como de precipitaciones persistentes en el norte del cabo de la Nao. Ascensos localmente notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico. Probables rachas muy fuertes de levante en el entorno del Estrecho y litorales de sureste peninsular y de componente norte en Canarias. Temperaturas máximas en descenso en los tercios este y oeste peninsulares, en aumento en litorales cantábricos y con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el extremo nordeste peninsular y en ascenso en el resto de la Península, ligero en la mitad sur, moderado en la norte y locamente notable en el Cantábrico. Pocos cambios en las islas. Heladas débiles en la Ibérica y moderadas en el Pirineo. Viento de flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y litorales de Galicia y sureste peninsular, también posibles en puntos del área cantábrica. Viento moderado de componente norte en Canarias tendiendo a fuerte con probables rachas muy fuertes».