Preocupación en la AEMET por lo que está a punto de llegar a España: no estamos preparados

No estamos preparados para lo que está a punto de llegar a España, una preocupación que se amplía con la AEMET. La realidad es que estamos a merced de una serie de peculiaridades que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Llega un cambio de tendencia que, sin duda alguna, estará muy pendiente de una situación del todo inesperada. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, de una forma que quizás hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante.

Estos días en los que iniciamos el mes de marzo, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede acabar siendo una realidad. En estos días en los que parecerá que el tiempo puede convertirse en este plus de buenas sensaciones. Un cabio de tendencia que puede afectarnos de lleno en estos días. Los expertos de la AEMET no paran de ver detalles de cambios en unos mapas del tiempo que no traen buenas noticias.

No estamos preparados para este cambio de tendencia

Este cambio de tendencia que tenemos por delante, con la mirada puesta con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que parecerá que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden ser esenciales.

Este cambio de tendencia que puede convertirse en una pesadilla en este inicio de semana y de mes, en estos días en los que realmente cada cambio puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Será el momento de prepararnos para una situación que puede acabar siendo especialmente preocupante.

De un anticiclón y un tiempo que puede acabar siendo los que nos golpearán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible. España se prepara para un giro importante que vamos a ver llegar en las próximas horas.

La AEMET lanza una alerta por lo que está a punto de llegar a España

España se prepara para afrontar un inicio del mes de marzo en el que el tiempo puede convertirse en una dura realidad. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas próximas horas. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que estamos a punto de iniciar.

Los mapas del tiempo parece que no nos traen buenas noticias, la AEMET nos explican que a partir de mañana: «Se prevé un cambio de tendencia hacia un tiempo más inestable en la mayor parte del país, con la formación de una baja fría aislada entre Canarias y el suroeste peninsular que será protagonista en sucesivas fechas. Así, si bien al principio se darán cielos poco nubosos o despejados en la mitad norte y cuadrante suroeste peninsular, la nubosidad irá en aumento, quedando los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país. Se darán precipitaciones en el oeste de Galicia extendiéndose durante la segunda mitad del día en forma de chubascos dispersos a amplias zonas del territorio, exceptuando tercio nordeste y Baleares. Serán más intensos y frecuentes, ocasionalmente con tormenta, en el extremo occidental peninsular, pudiendo ser localmente fuertes. A últimas horas las precipitaciones serán más abundantes en la Comunidad Valenciana, con posibles acumulados significativos en el norte de la Nao. Posibles nevadas en montaña por encima de 1600/1800 metros. Cielos nubosos en el norte de Canarias y poco nuboso al sur, con la cola de un frente haciendo aumentar la nubosidad y dejando precipitaciones en la segunda mitad el día, poco probables al sur. Calima en la mitad sureste peninsular y Baleares. Temperaturas máximas en descenso en los tercios este y oeste peninsulares, en aumento en litorales cantábricos y con pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en el extremo nordeste peninsular y en ascenso en el resto de la Península, ligero en la mitad sur, moderado en la norte y locamente notable en el Cantábrico. Pocos cambios en las islas. Heladas débiles en la Ibérica y moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes en puntos del extremo occidental peninsular, así como de precipitaciones persistentes en el norte del cabo de la Nao. Ascensos localmente notables de las temperaturas mínimas en el Cantábrico. Probables rachas muy fuertes de levante en el entorno del Estrecho y litorales de sureste peninsular y de componente norte en Canarias».