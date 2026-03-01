Más Madrid pide presupuestos por género: «El transporte no es igual para hombres que para mujeres»

El grupo Más Madrid ha registrado en la Asamblea una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que elabore unos presupuestos con «perspectiva de género» porque, por ejemplo, «el transporte y otras políticas impactan de forma diferente en los hombres o en mujeres.» Según la portavoz de Más Madrid, Mariana Arce, «el transporte está pensado para hombres que solo hacen un viaje de ida y vuelta al trabajo, mientras que las mujeres tenemos cuidados y recogemos niños, vamos a la compra y al trabajo; el patrón es diferente», señala.

«Las trayectorias laborales interrumpidas, la sobrecarga de cuidados, la inseguridad habitacional o el acceso desigual a determinados recursos públicos siguen teniendo un impacto diferencial mayor en las mujeres que debe ser identificado y abordado desde las instituciones. No hacerlo implica perpetuar desigualdades que no tienen un carácter individual, sino que son estructurales», señalan desde Más Madrid.

En cuanto a los hombres, el partido considera que «tienen más accidentes laborales, sufren más fracaso escolar, acumulan más índices de suicidio y soledad no deseada o consumen más sustancias tóxicas».

A la vista de estas diferencias que el partido de Mónica García entiende que hay entre hombres y mujeres, piden que se mire con «perspectiva de género la elaboración de los presupuestos del Gobierno regional».

En la PNL, la diputada del partido, Mariana Arce, exige a Isabel Díaz Ayuso incorporar «de forma sistemática la perspectiva de género en la elaboración, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas autonómicas, incluyendo su planificación presupuestaria, como principal herramienta de financiación de las políticas públicas».

A juicio de Arce, «incorporar la perspectiva de género no es mirar solo a las mujeres, es analizar dónde están las brechas y actuar con datos para corregirlas.» «Es mejorar las políticas públicas», enfatiza.

A la vista de estos ejemplos, Más Madrid pide también al Gobierno de Ayuso que elabore evaluaciones de impacto de género para que así los presupuestos se conviertan en «una suma de partidas sin análisis real de sus efectos». De lo contrario, acusan a la presidenta de estar cometiendo una «grave irresponsabilidad política».

«No sabemos quién se beneficia más, quién queda fuera o si estamos reduciendo desigualdades o consolidándolas. Gobernar sin análisis es gobernar a ciegas. Y cuando hablamos de miles de millones de euros de dinero público, esa falta de análisis no es menor: es una irresponsabilidad política».

Por todo ello, el partido de Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid exige informes periódicos de impacto de género, datos desagregados por sexo en todas las áreas y un informe anual ante la Asamblea que permita evaluar «si avanzamos o retrocedemos en igualdad».

En la iniciativa también sugieren que se garantice la formación obligatoria y especializada en perspectiva de género para altos cargos, personal técnico y directivo de la Administración. Así mismo, Más Madrid reclama campañas de sensibilización que ayuden a «romper estereotipos sexistas» que «perpetúan roles de género».

Al hilo de este debate, hace unas semanas, el diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, llegó a acusar a la presidenta regional de desentenderse de los problemas cotidianos de los hombres. «Ayuso se dedica a señalar el feminismo asegurando que odia a los hombres». Se trata del mismo diputado que simuló, en mayo de 2024, disparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid durante la celebración de un pleno en la Asamblea. Actitud por la que fue expedientado.