Un informe de Trabajo apunta a Transportes en la muerte de un trabajador de carreteras por la DANA

Un informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social apunta al departamento de Transportes en la muerte de un trabajador de carreteras por la DANA que provocó más de 200 fallecidos en Valencia. Se trata de un documento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia en el que el inspector analiza la muerte por la DANA de Luis Ángel Saiz, un trabajador de una empresa en UTE que cumplía un contrato del Ministerio de Transportes.

Luis Ángel llevaba 20 años trabajando en su empresa cuando el día 29 de octubre, al volver a trabajar, tuvo un accidente con el coche debido a la DANA. El inspector de trabajo calificó su fallecimiento como un accidente de trabajo mortal in itinere e investigó las causas de por qué estaba trabajando ese día pese a las condiciones meteorológicas que provocaron la tragedia.

El inspector de trabajo pudo constatar que Luis Ángel trabajaba para el Ministerio de Transportes en el inventario y reconocimiento del estado de elementos de la carretera A-3 y N-3 y en las obras de drenaje y pequeñas obras de fábrica desde Valencia hasta el límite con la provincia de Cuenca.

El día de la DANA regresó a su base empresarial de El Rebollar sobre las 15:00 horas y permaneció allí porque llovía torrencialmente. A las 17:50 h. finalizó su jornada y abandonó el centro en dirección a su domicilio, trayecto en el que falleció.

La empresa, en cumplimiento del contrato del Ministerio de Transportes, mandó a sus empleados a trabajar pese a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que desde las 06:53 horas del día de la DANA alertaban de lluvias abundantes.

«Los representantes del personal refirieron que la empresa no adoptó medida preventiva alguna tras los avisos recibidos sobre peligro extremo de AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, y no trasladó ese día ninguna recomendación o instrucción al personal», explica el inspector de Trabajo en el informe.

Y asegura en el documento que «la actividad de ese día fue la habitual; que la empresa no les informó de la situación de alerta roja en la que se encontraba la zona donde operan, no les trasladó ningún aviso de AEMET y les obligó a permanecer en sus puestos de trabajo (vigilancia y obra), no adoptando ninguna medida dirigida a proteger su seguridad y salud».

El centro es de Transportes

El inspector de trabajo también deja claro que el fallecido por la tragedia de la DANA trabajaba en un centro cuyas instalaciones son propiedad del Ministerio de Transportes.

El documento señala que allí se recibieron los avisos meteorológicos en tiempo real: «La UTE recibió en su Centro de Trabajo numerosos avisos y alertas meteorológicas transmitidas tanto por AEMET como por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat sobre la situación de emergencia y el riesgo extremo que afectaba a la zona de interior en la que se encuentra emplazado dicho centro».

Circulando a pesar de la DANA

La falta de prevención hizo que Luis Ángel falleciera entre el kilómetro 323 y 322 de la A-3 (Buñol-Chiva) dirección Valencia, punto en el que el trabajador quedó atrapado en el interior de su vehículo y, debido a la fuerza del caudal de agua que anegaba la autopista, su vehículo acabó siendo arrastrado con él en su interior.

El Ministerio de Transportes no cortó esta carretera —de propiedad estatal— a tiempo por la DANA. Todo ello pese a que el propio Luis Ángel llamó por teléfono a sus jefes contándoles cómo estaba la carretera e incluso grabó la situación en la que se encontraba en más de una decena de vídeos.

El inspector de trabajo es tajante y dice que la empresa no tomó ninguna medida ante el desastre natural anunciado: «Los trabajadores de obras y servicios estuvieron durante toda la jornada comprobando las condiciones que presentaban las carreteras para informar de ello al Ministerio de Transportes, y esta tarea la llevaron a cabo sin ninguna información e instrucción de la empresa en materia preventiva; estos trabajadores no tenían acceso a los avisos y alertas recibidos en el Centro y no tenían conocimiento de la situación de alerta meteorológica que afectaba a la zona en la que tenía que desarrollar su actividad, y ninguna medida se dispuso por la empresa para reforzar su seguridad y salud, así lo manifestaron al inspector actuante los representantes del personal».

Señala que Luis Ángel «estuvo desplazándose durante toda la jornada con la furgoneta de la empresa evaluando el estado de los distintos elementos de las carreteras A-3 y N- III, sin que tampoco la empresa tomara en consideración el grave e inminente riesgo al que resultaba expuesto este trabajador en su desplazamiento por estas carreteras, en las condiciones meteorológicas tan adversas, sin adoptar medida preventiva alguna».

Yolanda Díaz politizó a la víctima

Yolanda Díaz utilizó el fallecimiento de Luis Ángel para hacer política. Responsabilizó al Ejecutivo de la Comunidad Valenciana de la muerte de este empleado, que en realidad trabajaba para un contrato del Ministerio de Transportes del Gobierno de España.

Díaz anunció en el Congreso de los Diputados que llevaría el asunto a la Fiscalía, pero casi tres meses después la familia del fallecido no tiene noticias de ello.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el equipo de Yolanda Díaz en varias ocasiones y no han respondido ante las preguntas de si han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que le sirvieron para colgarse la medalla haciendo una réplica en sede parlamentaria.