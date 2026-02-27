En Mercadona se han vuelto locos y hay colas para llevarse la ganga: una pata de jamón por 30 euros

Mercadona no cesa en su empeño por sorprender a los que son sus Jefes, y en esta ocasión lo hace con uno de esos productos que, sin necesidad de campañas llamativas, terminan convirtiéndose en la compra estrella de la semana. Se trata de la Paleta de cerdo curada Incarlopsa, una pieza completa de alrededor de 4 kilos, presentada en su formato tradicional y con un precio que llama la atención ya que sólo cuesta 30 euros. Por ello, y para muchos clientes es, directamente, una de las mejores opciones calidad-precio del lineal de charcutería.

Lo que más destaca de esta paleta de Mercadona es que no estamos ante un envase pequeño ni ante una paleta en sobres, sino ante una pieza entera, curada y lista para colocar en el jamonero. Se trata así del típico producto que muchas familias compran para tener en casa durante semanas, cortar a demanda o guardar para reuniones, comidas de fin de semana o celebraciones. Así, y en un contexto donde el precio del jamón y la paleta suele dispararse según el tipo de curación, que una pieza así esté disponible por 30 euros en Mercadona explica por qué se está hablando tanto de ella y también, el porqué se está agotando en algunas tiendas.

Mercadona tiene la paleta de jamón que arrasa por sólo 30 euros

La paleta de cerdo curada Incarlopsa llega protegida a Mercadona en su funda de malla característica y con su etiquetado rojo, donde se indica claramente el origen y el proceso de curación. Pesa unos 4 kilos aproximadamente, por lo que el rendimiento es considerable, incluso teniendo en cuenta que, como toda paleta, parte del peso corresponde al hueso. Aun así, para quienes buscan un producto económico que les permita disfrutar de lonchas recién cortadas en casa, se convierte en una opción muy atractiva.

Este tipo de paleta curada suele comprarse para consumo diario ya que es mucho más sano y delicioso que comprar cualquier bollo o producto envasado y lleno de azúcar para los niños. De este modo, sirve a la perfección para los bocadillos que se lleven al cole, pero no sólo eso, también para aperitivos, desayunos o picoteos improvisados. El formato entero permite aprovecharla poco a poco, sin prisas, y mantenerla correctamente cubierta para conservar su aroma y su textura. A diferencia de otros productos más delicados, esta paleta curada está pensada para aguantar bien en ambientes frescos y secos, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Qué ingredientes lleva y cuál es su información nutricional

La etiqueta del producto es muy clara. La paleta está elaborada únicamente con carne de cerdo, sal y conservadores (E-252 y E-250), los habituales en las piezas curadas para garantizar una buena conservación. No lleva añadidos extra ni mezclas sino que es una paleta tradicional, con la receta de siempre. Y en cuanto a los valores nutricionales por cada 100 gramos de producto, destacan los siguientes:

Valor energético: 1.035,9 kJ / 251,9 kcal

Grasas: 15,5 g

de las cuales saturadas: 2,9 g

Hidratos de carbono: 0,5 g

de los cuales azúcares: 0,5 g

Proteínas: 27,6 g

Sal: 3,6 g

Con este perfil, se trata de un alimento proteico, típico de los productos curados, y que suele consumirse en pequeñas cantidades dentro de una dieta equilibrada.

Un precio difícil de encontrar en otras superficies

Uno de los puntos que más comentan los clientes es el precio. En otros supermercados, una pieza completa de paleta curada suele situarse bastante por encima de los 30 euros, incluso en gamas básicas. De ahí que muchos consideren que esta paleta de Incarlopsa es una verdadera oportunidad para quienes buscan un producto asequible sin renunciar al formato tradicional.

Además, Incarlopsa es proveedor habitual de Mercadona y responsable de buena parte de sus embutidos y curados, lo que aporta confianza al consumidor que ya conoce la marca. No es un producto gourmet ni pretende serlo, pero en su rango de precio ofrece un rendimiento difícil de igualar.

Para quién es ideal esta paleta de Mercadona

Este tipo de paleta curada suele encajar muy bien con:

Familias que quieren tener jamón o paleta en casa sin gastar demasiado.

que quieren tener jamón o paleta en casa sin gastar demasiado. Quienes prefieren cortar a mano y disfrutar del producto recién loncheado.

Personas que buscan un detalle económico para regalar, sobre todo en reuniones informales o celebraciones pequeñas.

No es la paleta pensada para los amantes del ibérico de gama alta, pero sí para quienes quieren una pieza entera que funcione bien en el día a día y que cunda durante semanas.

Mercadona ha puesto en el punto de mira una pieza de precio muy ajustado que cumple lo que promete: una paleta curada completa por 30 euros, lista para disfrutar sin complicaciones. No tiene artificios, no necesita promociones extra y se vende sola por su combinación de tamaño, formato y coste. Para muchos clientes es el producto perfecto para tener siempre a mano en casa, especialmente en épocas de más gastos o cuando apetece volver al sabor tradicional sin que el bolsillo sufra.