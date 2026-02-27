Quién es Juan Sesma, el nuevo novio de Pablo Alborán: edad, de dónde es y a qué se dedica

Pablo Alborán siempre ha resaltado por su capacidad para emocionar con baladas románticas y letras intimistas, pero también por la discreción con la que ha protegido su vida privada desde el inicio de su carrera. Sin embargo, en las últimas semanas, el artista malagueño ha dejado entrever un cambio de etapa personal que no ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Durante una entrevista en TVE, el actor de Respira sorprendió al público al responder con una sonrisa y un enigmático «estoy en un buen momento» cuando fue preguntado por su vida sentimental. Dicha frase bastó para despertar la curiosidad del público y activar la investigación en las redes sociales. En cuestión de horas, comenzó a circular un nombre: Juan Sesma Garbayo. Pero, ¿quién es, cuántos años tiene y cómo empezó esta historia de amor? ¡Nosotros tenemos la respuesta!

Juan, el novio de Pablo Alborán

Juan Sesma tiene 27 años, nació en Navarra y pasó su infancia y adolescencia en Barcelona, dos lugares que influyeron decisivamente en su sensibilidad artística. Actualmente reside en Madrid, ciudad en la que también vive Alborán desde 2011 y donde ambos desarrollan sus respectivas carreras.

Sesma comparte su hogar con su perro, un caniche toy, un detalle que ha llamado la atención de los seguidores del cantante, ya que el malagueño también es un reconocido amante de los animales y convive con su labrador Terral. Este tipo de coincidencias cotidianas ha contribuido a reforzar la imagen de afinidad entre ambos.

Su perfil profesional es el de un creador multidisciplinar. Fotógrafo, modelo y actor, Juan se ha formado en interpretación y teatro musical, al tiempo que desarrollaba habilidades en ilustración, fotografía y diseño gráfico. Cursó estudios en el Creanavarra Centro Superior de Diseño y en el IED Barcelona, dos instituciones de referencia en el ámbito del diseño y las artes visuales.

¿En qué trabaja Juan Sesma?

Antes de consolidar su carrera artística, Sesma desempeñó trabajos muy diversos que dibujan un perfil marcado por la constancia y la adaptabilidad. Ha trabajado como peón y operario de almacén, asistente de pintura en un estudio creativo e incluso participó como rey Gaspar en la cabalgata de la localidad navarra de Cintruénigo, un episodio que quienes lo conocen recuerdan como una muestra de su cercanía y compromiso con las tradiciones locales.

En la actualidad, desarrolla su actividad como autónomo especializado en fotografía artística. Su obra se centra en el paisajismo, la arquitectura y escenas urbanas protagonizadas por transeúntes, con una mirada que combina sensibilidad estética y observación social. Además, mantiene una cuenta secundaria en Instagram dedicada exclusivamente a su trabajo fotográfico, donde comparte proyectos y series visuales alejadas del contenido personal.

La faceta interpretativa de Sesma le ha permitido tejer relaciones dentro del panorama artístico español. Entre sus amistades figuran el actor Alejandro Albarracín, los cantantes Martín Urrutia y Juanjo Bona y la artista Yenesi, vinculada al programa Tu cara me suena.

Asimismo, mantiene una estrecha relación con los creadores Javier Calvo y Javier Ambrossi y con la actriz Blanca Martínez Rodrigo, quien coincidió con Alborán en la serie Respira. Estas conexiones sitúan a Sesma en un entorno creativo que dialoga con distintas disciplinas artísticas. Teniendo en cuenta su conexión con el mundo del espectáculo, no es de extrañar que haya tenido oportunidad de conocer a Pablo Alborán.

Tienen muchas cosas en común

Las publicaciones en redes sociales de ambos artistas revelan múltiples intereses compartidos. Además del amor por los animales y la interpretación, la pareja comparte una marcada afición por el deporte y la naturaleza. Sesma ha practicado esquí, pádel surf, canoa, escalada y senderismo, actividades que conectan con la rutina de Pablo Alborán, quien ha reconocido en entrevistas que el ejercicio físico forma parte esencial de su equilibrio personal.

En los últimos meses, ambos han sido vistos compartiendo planes culturales y de ocio. Publicaron vídeos del concierto de Nathy Peluso en el Movistar Arena de Madrid, y el pasado 17 de febrero Juan difundió imágenes de su celebración de cumpleaños, que coincide con el día de San Valentín, en las que el entorno cercano de ambos artistas evidenciaba la consolidación de la relación.

Aunque ninguno de los dos ha realizado un anuncio formal, la naturalidad con la que comparten momentos de su vida cotidiana sugiere que han decidido vivir su relación sin ocultarse. Para Alborán, que durante años mantuvo su esfera personal al margen del foco mediático, este paso representa una evolución significativa.

La figura de Juan Sesma emerge así no solo como la pareja del cantante, sino como un creador con identidad propia dentro del ámbito artístico. Su trayectoria, marcada por la formación, el talento y la sensibilidad, ofrece un contrapunto interesante al universo musical de Pablo. Gracias a todo lo anterior, podemos conocer mejor al protagonista de nuestra noticia y cada vez hay más gente que sigue sus pasos.