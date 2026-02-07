El momentazo que han protagonizado ‘Los Javis’ tras su ruptura que ha revolucionado a los fans

Javier Ambrossi y Javier Calvo han protagonizado unas tiernas imágenes que han hecho recordar tiempos pasados a sus fans. Durante el mes de noviembre salía a la luz la ruptura de los directores de cine. Una decisión que solo afectaba a su terreno sentimental, puesto que en todo momento aseguraron que su relación en el terreno laboral continuaba ajena a todo esto y mantenía el icónico nombre de Los Javis. El pasado 21 de enero, Javier Calvo cumplía 35 años y, por este motivo, organizó una gran fiesta en la que reunió a gran parte de sus amigos y de su núcleo duro. Un entorno del que forma parte Javier Ambrossi que, como no podía ser de otra manera, acudió a la cita y además tuvo un papel importante en la misma. El ex novio del protagonista fue el encargado de sostener la tarta de cumpleaños sobre la que había colocado unas velas preparadas para que el murciano soplara y pidiera los correspondientes deseos.

Fue precisamente en ese momento cuando las cámaras captaron un momento de lo más tierno y es que, cuando la canción Cumpleaños feliz estaba a punto de terminar y mientras Ambrossi sostenía el pastel, Los Javis se dedicaron unas miradas dulces y cómplices, caricias y sonrisas que han encendido todas las alarmas de unos fans ansiosos por que la pareja retome su vínculo amoroso. Sin embargo, y sin ir más lejos, el clip compartido en redes sociales no hace más que evidenciar que, aun siendo ex pareja, se quieren, se respetan y se guardan un cariño desbordante que traspasa la pantalla y es difícil de contener a pesar de estar rodeados de gente.

‘Los Javis’ en el cumpleaños de Javier Calvo. (Foto: Instagram)

Uno de los periodistas que ha abordado este tema en redes sociales ha sido Javier de Hoyos, compañero de programa de Anne Igartiburu en D corazón de TVE. Fiel a su estilo, ha compartido un video en el que analiza el instante. «Muero de amor», ha comenzado diciendo. «Me está dando algo», ha confesado al ver la historia temporal de Instagram. «Están mostrando cómo, después de una ruptura, puedes llevarte bien», ha reflexionado haciendo una lectura diferente. Y ha dirimido que, en la actualidad y a pesar de la distancia que han tomado uno del otro en el plano romántico, «están en su mejor momento». «La cultura de este país los necesita», ha sentenciado.

El fiestón de cumpleaños de Javier Calvo

El exclusivo hotel Santo Mauro ha sido el lugar elegido por Javier Calvo para reunir a sus amigos y celebrar con ellos que ha cumplido 35 inviernos. Hasta este enclave, situado en pleno corazón de Madrid, entre los barrios de Chamberí y Almagro, se han trasladado las personas de confianza del director de cine que han querido pasar con él una de las veladas más importantes del año a nivel personal.

El Salón Rojo del hotel Santo Mauro. (Foto: web hotel Santo Mauro)

La fiesta se desarrolló en uno de los salones más emblemáticos del hotel, llamado el Salón Rojo. Una dependencia con 74 m² de superficie decorada de manera exquisita. Sus paredes, pintadas en rojo, entran en perfecta sintonía con la tapicería en toile de jouy, el mismo estampado que defienden las largas cortinas que cubren los amplios ventanales por los que entra una envidiable luz natural. Una paleta de colores, los burdeos, que combinan a la perfección con las molduras blancas, que aportan luz y contraste y hacen de esta sala un espacio muy acogedor perfecto para todo tipo de eventos.