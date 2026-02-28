Los llevaba mi abuela y ahora los uso siempre: los mocasines de Parfois que van a triunfar esta primavera

La llegada de la primavera marca la vuelta de prendas ligeras, colores suaves y calzado cómodo que acompañe el ritmo dinámico del día a día. Esta temporada, los mocasines se consolidan como una de las grandes tendencias gracias a su equilibrio entre elegancia, versatilidad y frescura. Por eso los mocasines de Parfois son el complemento perfecto: fáciles de combinar y perfectos para múltiples ocasiones, se adaptan tanto a estilismos formales como informales.

Estos mocasines de piel con doble cordón de Parfois, una opción sofisticada que combina diseño atemporal y comodidad, convirtiéndose en un imprescindible del armario primaveral. El modelo presenta un diseño clásico renovado: mocasines de piel con lazo de cordón en el empeine y detalle de cordón de piel fijo y entrelazado a lo largo de los bordes superiores laterales, que aporta carácter artesanal. Incorporan pespuntes marcados que refuerzan su estética tradicional, plantilla interior acolchada para mayor confort, punta ovalada y suela de poliuretano termoplástico con relieve de puntos que mejora la adherencia. Además, incluyen un par de cordones adicionales para personalizar el estilo.

Así son los mocasines de Parfois

En cuanto a su composición, el corte es 100% piel vacuno, el forro está compuesto por 65% poliéster y 35% poliuretano, la plantilla es 100% poliuretano y la suela 100% poliuretano termoplástico, garantizando resistencia y durabilidad.

Su diseño atemporal, su comodidad y su capacidad para adaptarse a distintos estilos los convierten en una elección inteligente tanto para el día a día como para ocasiones más formales.

Las características de los mocasines de piel con doble cordón

Este calzado destaca por su diseño cuidado y sus detalles artesanales. Entre sus principales características se encuentran:

Mocasines de piel con lazo de cordón en el empeine.

Detalle de cordón de piel fijo y entrelazado a lo largo de los bordes superiores laterales.

Pespuntes marcados que refuerzan su estética clásica.

Plantilla interior acolchada para mayor comodidad durante todo el día.

Punta ovalada que estiliza el pie y aporta equilibrio visual.

Suela de poliuretano termoplástico con relieve de puntos para mejorar la adherencia.

Incluyen un par de cordones adicionales para personalizar el estilo.

Su diseño combina tradición y modernidad, logrando un calzado cómodo, resistente y fácil de integrar en múltiples looks primaverales.

La composición de los mocasines de Parfois

La calidad de los materiales es clave en este modelo. Su composición es la siguiente:

Corte: 100% Piel vacuno.

Forro: 65% Poliéster y 35% Poliuretano.

Plantilla: 100% Poliuretano.

Suela: 100% Poliuretano termoplástico.

La piel vacuna garantiza durabilidad y una adaptación progresiva al pie, mientras que la suela de poliuretano termoplástico ofrece ligereza y resistencia al desgaste. La plantilla acolchada proporciona confort adicional, convirtiéndolos en una opción ideal para largas jornadas.

Ideas de looks para combinar los mocasines de piel doble cordón

Una de las grandes ventajas de estos zapatos es su versatilidad. Algunas ideas para combinarlos según la ocasión incluyen:

Un outfit casual urbano

Jeans rectos o mom fit.

Camiseta básica y blazer ligera.

Bandolera pequeña y gafas de sol.

Para la oficina

Pantalón de lino o traje sastre en tonos claros.

Camisa blanca o blusa fluida.

Bolso estructurado y cinturón de piel a juego.

Un plan de fin de semana

Vestido midi vaporoso.

Chaqueta denim o cárdigan ligero.

Mochila compacta o bolso tipo shopper.

Para un viaje o jornadas largas

Pantalón amplio y top cómodo.

Bolso amplio tipo tote.

Accesorios minimalistas que aporten practicidad.

Un estilo renovado

Falda plisada o pantalón cropped.

Jersey fino sobre los hombros.

Pañuelo estampado como detalle diferenciador.

Consejos de cuidado para conservar los mocasines de Parfois

Para mantener la calidad y apariencia de los mocasines de piel con doble cordón, es importante seguir estas recomendaciones:

Limpiar la superficie con un paño suave ligeramente húmedo después de cada uso.

Aplicar crema nutritiva específica para piel vacuna para mantener la flexibilidad.

Evitar la exposición prolongada al sol para prevenir decoloraciones.

No mojarlos en exceso; si se humedecen, dejarlos secar a temperatura ambiente.

Guardarlos con hormas o relleno interior para conservar su forma.

Mantenerlos en una bolsa de tela transpirable cuando no se utilicen.

Alternar su uso para prolongar la vida útil del calzado.

Parfois y sus imprescindibles de temporada

Cada temporada, Parfois presenta colecciones versátiles que se adaptan al ritmo urbano y contemporáneo. La marca, reconocida por su enfoque en la moda accesible y actual, presenta cada temporada colecciones que combinan tendencia, funcionalidad y diseño.

Para esta primavera, la marca propone complementar los mocasines de piel con doble cordón con: