Ni burdeos ni manicura francesa: el color de uñas que más se va a llevar esta Semana Santa

Cuidar las uñas es un aspecto fundamental de la imagen personal, ya que las manos están constantemente a la vista y reflejan higiene, estilo y atención al detalle. Unas uñas bien cuidadas transmiten profesionalismo, seguridad y buen gusto, mientras que unas descuidadas pueden afectar negativamente la impresión que proyectamos. Vemos como el color de uñas que más se lleva en primavera es elegante.

Mantenerlas limpias e hidratadas no solo mejora la estética, sino que también protege su salud, evitando quiebres y debilitamiento. Esta temporada, una de las tendencias más destacadas en manicura es el tono amarillo buttercream, un color suave, cremoso y luminoso que aporta frescura y elegancia a cualquier estilo. El color de uñas que más se llevará está inspirado en la delicadeza de la mantequilla batida, este amarillo pastel se caracteriza por su acabado cálido y ligeramente lechoso, ideal para quienes buscan un look moderno sin caer en tonos demasiado intensos.

Cómo es el color de uñas en tendencia

Analizando las tendencias, Verónica Gutiérrez, especialista en manicura, asegura que «el color mantequilla que nos ha robado el corazón este verano. Suave, delicado y lleno de luz, perfecto para darle un toque fresco y alegre a cualquier look».

El amarillo buttercream combina perfectamente con pieles claras y morenas, realzando el bronceado y aportando luz a las manos. En cuanto a diseños, puede lucirse en acabado liso y brillante, en versión mate para un efecto más sofisticado, con detalles minimalistas en blanco o dorado, flores delicadas, líneas geométricas o efecto francesa reinventada.

Para lograrlo, es importante seguir un paso a paso adecuado: limar y dar forma a las uñas, retirar cutículas con cuidado, aplicar una base protectora, colocar dos capas finas del esmalte amarillo buttercream y sellar con top coat. Para mantenerlas en buen estado, se recomienda hidratar diariamente las cutículas, evitar el contacto prolongado con productos químicos sin guantes y reaplicar brillo cada ciertos días para prolongar la duración del color.

La tendencia de la temporada: la manicura amarillo buttercream

El amarillo buttercream se ha convertido en uno de los tonos más buscados en salones y redes sociales. Este color, inspirado en el tono cremoso de la mantequilla batida, pertenece a la gama de los amarillos pastel. A diferencia de los amarillos neón del verano anterior, esta versión es más sutil, elegante y fácil de combinar.

Es una tendencia que encaja perfectamente con estilos minimalistas, románticos y naturales. Además, combina muy bien con outfits en tonos blancos, beige, denim claro y colores tierra, lo que lo convierte en un esmalte versátil tanto para el día a día como para eventos especiales.

Las características del color de uñas: amarillo buttercream

Tono amarillo pastel suave y cremoso.

Favorece tanto pieles claras como morenas.

Puede aplicarse en acabado brillante o mate.

Combina con estilos minimalistas y sofisticados.

Ideal para primavera y verano (aunque adaptable a todo el año).

Acabado luminoso sin ser estridente.

Aporta un efecto delicado y femenino.

Transmite frescura, juventud y modernidad.

Algunos diseños del color de uñas en tendencias

Color liso brillante: clásico, elegante y fácil de mantener.

Acabado mate: aporta un toque moderno y sofisticado.

Diseño floral minimalista: pequeñas flores blancas o nude sobre una o dos uñas.

Francesa invertida: base amarillo buttercream con línea blanca o dorada en la base.

Detalles dorados o plateados: líneas finas para un acabado glam.

Diseño geométrico: líneas finas en tonos neutros.

Efecto mármol suave: combinado con blanco lechoso.

El paso a paso para lograr uñas amarillo buttercream

Retira cualquier resto de esmalte anterior.

Lava y seca bien las manos. Lima las uñas dando la forma deseada (cuadrada, ovalada o almendrada). Empuja y retira suavemente las cutículas. Aplica una base fortalecedora o protectora. La influencer y especialista en lifestyle, Tiziana (@tac.makeup), asegura que «con esta base la uña se fortalece y la protege del color». Coloca una primera capa fina de esmalte amarillo buttercream. Deja secar y aplica una segunda capa para intensificar el color. Sella con un top coat brillante o mate. Aplica aceite de cutículas para hidratar.

Consejos para conservar tu color de uñas

Hidrata diariamente las cutículas con aceite nutritivo.

Usa guantes al realizar tareas domésticas.

Evita utilizar las uñas como herramienta para abrir objetos.

Aplica una capa extra de top coat cada 2 o 3 días.

Mantén una alimentación equilibrada rica en biotina y vitaminas.

No retires el esmalte de forma agresiva; utiliza quitaesmalte sin acetona si es posible.

Deja descansar las uñas entre manicuras si notas debilitamiento.

Usa guantes

Al realizar tareas domésticas o estar en contacto con productos químicos, usa guantes para proteger tus uñas y evitar que se debiliten.