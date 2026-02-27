La desclasificación de los documentos del 23F no solo ha abierto un debate en el Congreso de los Diputados y en el Senado sobre el regreso del Rey Juan Carlos I a España tras casi seis años en el exilio. Políticos (como Isabel Díaz Ayuso o Feijóo), periodistas (como Carlos Herrera) -e incluso el pueblo-… se han pronunciado sobre este asunto referido a la vuelta del monarca a su casa. Aún más cuando, desde hace meses, se especula sobre el delicado estado de salud del padre de Felipe VI.

Isabel Díaz Ayuso, a favor del regreso del Rey Juan Carlos

Hace solo unos días que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo aparecía en su cuenta de X -llamado anteriormente Twitter- para exigir el regreso del Rey Juan Carlos I a España debido a su servicio al país y su papel el día en el que Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados: «La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey emérito regresara a España. Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país».

Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Gtres)

Unas palabras que ha suscrito la Presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que ha apoyado el argumento de su compañero de partido. «Pienso que lo que ha dijo el Sr. Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles», ha dicho la política. Una respuesta que pone sobre la mesa que Ayuso apoya el regreso del Rey emérito.

Quien también comparte esta opinión ha sido el periodista Carlos Herrera. El presentador de la COPE, que mantiene un contacto muy estrecho con el abuelo de la heredera al trono, ha desvelado que el Rey emérito «está encantado con los papeles que han aparecido, porque al fin y al cabo, es lo que él siempre ha manifestado»: «Él siempre ha dicho lo que hizo y cómo lo hizo y, por lo tanto, que haya sido refrendado por un gobierno hostil, como ha sido el de Pedro Sánchez…».

El Rey Juan Carlos tras salir de un evento privado. (Foto: Gtres)

En una intervención en el programa de Antonio Naranjo, el presentador le preguntaba a Herrera sobre si está entre los planes del marido de la Reina Sofía regresar a España. Una respuesta que no dejó lugar a dudas, según el locutor radiofónico: «La pretensión de Sánchez era que durante dos o tres días, no habláramos de otra cosa, pero al final eso no deja de ser gaseoso. Efectivamente, durante dos días podemos hablar de documentos del 23F, que a mi entender han sido irrelevantes. Pero mañana estaremos hablando de nuevo de qué paso con las piezas de Adif, qué pasa con las viviendas de España. Es decir, todos y cada uno de los asuntos que ocupan a este Gobierno en este momento. Pero sí que yo creo que el Rey Juan Carlos puede sentirse satisfecho aunque eso no va a hacer que cambie su idea de volver a España, porque él solo volvería a España para quedarse en su casa, que es en la Zarzuela y eso de momento parece que de momento no está al alcance de su deseo».