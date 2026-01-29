Victoria Federica da un paso clave con su nuevo novio tras presentárselo al Rey Juan Carlos

Victoria Federica atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de su vida personal y ha decidido compartirlo, aunque de forma sutil, con sus seguidores. La hija de la infanta Elena ha dado un paso significativo en su relación con Jorge Navalpotro, empresario del ocio nocturno madrileño, al publicar la primera imagen juntos en sus redes sociales. Un gesto aparentemente sencillo -una fotografía de sus manos unidas mientras pasean bajo la nieve-, que, sin embargo, dice mucho más de lo que parece y confirma que la relación avanza con paso firme.

La instantánea llega en un contexto muy especial. Madrid amanecía este miércoles, 28 de enero, cubierta por un manto blanco tras el paso de la borrasca Kristin, y Victoria, como tantos otros madrileños, no quiso dejar pasar la ocasión de salir a disfrutar del paisaje invernal. Bien abrigada y sonriente, compartió con sus seguidores ese momento íntimo junto a su chico, acompañado de un corazón y un copo de nieve, símbolos claros del buen momento sentimental que atraviesa. Sin mostrar los rostros, pero sin esconderse, la sobrina del Rey Felipe VI deja claro que su historia con Jorge va en serio.

Storie de Instagram de Victoria Federica.

Y no solo por la foto. Semanas antes, Victoria Federica había dado otro paso aún más relevante: presentar a su novio a su abuelo, el Rey Juan Carlos I. Ambos viajaron juntos a Abu Dabi con motivo del 88 cumpleaños del emérito, celebrado el pasado 5 de enero. Para Victoria, este gesto tiene un valor emocional enorme, ya que siempre ha manifestado públicamente la estrecha relación que mantiene con su abuelo, a quien considera una de las personas más influyentes en su vida. Que Jorge haya sido incluido en una celebración tan íntima demuestra el grado de confianza y estabilidad que existe entre la pareja.

Aunque la relación se hizo pública hace apenas unas semanas, fuentes cercanas aseguran que llevan más de dos meses juntos. Se conocen desde hace años, han coincidido en veranos en Marbella y comparten círculos sociales en la noche madrileña, un entorno en el que Jorge Navalpotro se mueve con total naturalidad. Hijo de Amparo Simón y Eulogio Navalpotro, forma parte de la familia propietaria de locales tan emblemáticos como la Sala Riviera o la discoteca Retro, lo que lo convierte en un heredero de peso dentro del ocio nocturno de la capital.

En redes sociales, Jorge se muestra como un apasionado del motor, el deporte, especialmente el baloncesto y los deportes acuáticos, y también de la cultura andaluza. No faltan las imágenes en la Feria de Abril de Sevilla, una afición que comparte con Victoria, conocida por su gusto por vestirse de flamenca. No sería extraño que esta primavera se les vea juntos paseando por el Real, ya sin tanto misterio. La pareja, que tiene la misma edad, ha optado por una exposición medida. Aunque Jorge ha compartido alguna imagen juntos, como una reciente fotografía de espaldas contemplando fuegos artificiales, han evitado por ahora posar de frente en eventos públicos. Una discreción que contrasta con el interés mediático que siempre rodea a Victoria Federica y que parece una decisión consciente para proteger esta primera etapa de la relación.

Este nuevo capítulo llega tras un verano de cambios para la joven, marcado por su ruptura con Borja Moreno, tal y como se publicó en exclusiva. También quedó atrás su relación con el DJ Jorge Bárcenas, quien recientemente volvió a mencionarla de forma anecdótica con una broma telefónica durante un espectáculo en directo. Episodios del pasado que parecen definitivamente superados.