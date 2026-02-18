El príncipe Guillermo ha vuelto a mostrarse cercano y vulnerable en su última aparición en la BBC, abordando de manera abierta y sincera los desafíos de la salud mental, no solo en su vida personal sino también en la de sus hijos. Durante el episodio especial de Life Hacks en Radio 1, el heredero a la Corona británica reflexionó sobre la importancia de tomarse tiempo para entender las propias emociones y reconoció que, como padre, se enfrenta al reto constante de acompañar a George, Charlotte y Louis en sus sentimientos. «Capto todos los detalles, lo cual me encanta. Poder entenderlo, dedicarle tiempo, descifrarlo, a veces. Sientes que necesitas solucionarlo para todos, y eso me resulta bastante difícil», confesó, dejando entrever la presión emocional que conlleva su posición y su deseo de proteger a sus hijos mientras les brinda herramientas para expresarse.

Guillermo destacó la necesidad de que existan más modelos masculinos que hablen de emociones y salud mental, un tema que considera crucial para las nuevas generaciones. «Me lleva mucho tiempo comprender mis emociones y por qué me siento así, y creo que es un proceso muy importante que debemos realizar de vez en cuando: reflexionar sobre uno mismo y descubrir por qué uno se siente así», explicó. Su apertura llega en un contexto en el que la conversación sobre salud mental masculina sigue siendo limitada, y el príncipe de Gales ha insistido en que reconocer la vulnerabilidad no es signo de debilidad, sino de fortaleza. La iniciativa se refleja también en sus acciones, como la donación de un millón de libras a través de la Fundación Real para la creación de una Red Nacional de Prevención del Suicidio, demostrando su compromiso con la salud emocional de toda la sociedad.

La entrevista también abordó un momento especialmente difícil en la familia real: el diagnóstico de cáncer de Kate Middleton en 2024. Guillermo describió la noticia como «ser atropellado por un autobús, repentino, brutal y completamente desorientador», palabras que reflejan la intensidad emocional que vivieron él y su esposa. Durante el tratamiento, ambos príncipes se aseguraron de comunicar la situación a sus hijos con calma y transparencia, explicándoles cómo se sentían, por qué estaba ocurriendo y manteniendo una rutina estable para protegerlos emocionalmente. El contacto diario mediante videollamadas y la implicación de la familia extendida permitieron que George, Charlotte y Louis sintieran seguridad y apoyo, enseñándoles desde pequeños la importancia de expresar y comprender sus emociones.

Guillermo también reflexionó sobre el legado de las generaciones anteriores, señalando que la falta de apertura emocional en figuras como su padre, el rey Carlos III, o su abuela, la Reina Isabel II, es comprensible dado el contexto histórico, pero subrayó que no debería repetirse. «Las personas que vivieron guerras mundiales no podían hablar de sus emociones. Tienes que hablar de ellas, no puedes simplemente reprimirlas y pretender que no existen porque ahí es cuando todo sale mal», aseguró, defendiendo la necesidad de un cambio generacional en la forma de abordar la salud mental. Este enfoque se complementa con la labor de Kate Middleton, que a través de su proyecto Shaping Us trabaja en la educación infantil para crear entornos afectivos que fomenten adultos más seguros y emocionalmente equilibrados.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Escocia. (Foto: Gtres)

El príncipe Guillermo concluye que el camino hacia la comprensión emocional es continuo y exige paciencia, empatía y comunicación. Su intención es no solo mejorar la vida de su familia, sino también crear un modelo para el futuro, donde los hombres puedan expresar sus sentimientos y las instituciones, incluida la monarquía, tengan un papel activo en la promoción del bienestar emocional. Su mensaje es claro: escuchar, acompañar y aceptar los sentimientos de los demás es tan importante como cualquier deber real, y preparar a la próxima generación para gestionar sus emociones será una de sus mayores prioridades como futuro rey de Inglaterra.