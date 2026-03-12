La polémica está servida un año más a raíz de la presencia de influencers en los diferentes premios y festivales de cine que se han celebrado en los últimos meses. Un debate que no es novedoso, pues la presencia de los creadores de contenido en eventos que no tienen que ver con su gremio siempre ha sido fuente de conflicto, como ha ocurrido tanto en los Premios Goya como en el Festival de Cine de Málaga. Precisamente, en esta última convocatoria, ha sido una pregunta recurrente en la alfombra roja y, cada uno de los asistentes, ha dado su punto de vista. El último de ellos Antonio Banderas, que como no podía ser de otra manera durante estos días ha estado en esta ciudad de la Costa del Sol, donde ha dado su opinión sobre si hay cabida para los influencers en las galas relacionadas con el séptimo arte.

Antonio Banderas, tajante sobre las influencers

La postura de los creadores de contenidos en esta polémica es clara: sí que deben estar presentes en este tipo de alfombras rojas, pues según defienden, aportan visibilidad al cine -aunque su invitación no viene de parte de las distintas academias, sino de las marcas que patrocinan las galas o los sponsors-. «Yo, a nivel cine, no pinto nada, pero creo que a nivel de exposición en redes puedo enseñar todo esto y seguir aportando un granito de arena, sobre todo al cine español. Yo feliz, y seguiré haciéndolo todos los años que me lo permitan», dijo la tiktoker Lola Lolita.

Una opinión que dista mucho de la de los actores, que han reivindicado que muchos influencer ocupan el lugar de intérpretes que no son invitados. El último en pronunciarse ha sido Antonio Banderas, que se ha mostrado de lo más orgulloso porque Málaga tenga su propio festival de cine. Eso sí, no se ha cortado en dar su opinión sobre lo que opina que los creadores de contenidos vayan a las galas.

«Ah, pues sí, pues sí que tienen la razón -refiriéndose a sus compañeros, en contra de la presencia de influencers- en todo eso, los profesionales que hacemos esto. No la jugamos frente a las cámaras y detrás. Estoy muy acuerdo», ha comenzado diciendo. Además, ha aprovechado para lanzar un dardo a los creadores de contenido: «Están muy bien los influencers, pero cada uno en su espacio».

La opinión del ex marido de Melanie Griffith no ha sido la única, sino que se ha sumado a la oleada de críticas de los actores por la presencia de influencers en sus premios. «Yo sí que pienso que es la fiesta del cine español, y lo que tiene que primar son los actores y las actrices. Con todos mis respetos a todo el mundo, yo no voy a una gala del Balón de Oro ni doy un balón de oro a nadie», apuntó Norma Ruiz.