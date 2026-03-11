Yulen Pereira rompe su silencio sobre Jeimy Báez y aclara por qué le ha pedido una prueba de ADN

La polémica entre Yulen Pereira y su ex pareja Jeimy Báez continúa generando titulares y debate mediático. Ambos han expuesto públicamente versiones distintas sobre la situación que atraviesan tras el nacimiento de su hijo, lo que ha derivado en un conflicto que mezcla cuestiones personales, legales y mediáticas. En esta ocasión, el exconcursante de Supervivientes ha acudido al programa El tiempo justo para responder a las declaraciones que su exnovia realizó el día anterior en el mismo espacio televisivo.

Jeimy Báez había asegurado que el deportista le había solicitado una prueba de paternidad, algo que, según explicó, le resultaba «incoherente». En su intervención, la joven afirmaba que Pereira ya conocía al bebé, lo había visto en varias ocasiones y que incluso comentaba que el pequeño se parecía mucho a él. Estas declaraciones generaron sorpresa entre los seguidores del caso, ya que daban a entender que el esgrimista dudaba de su paternidad pese a haber tenido contacto con el niño. Sin embargo, Yulen Pereira ha querido aclarar la situación y ha comenzado su intervención dejando algo muy claro: asegura no tener ninguna duda de que el bebé es su hijo. De hecho, durante la entrevista ha afirmado con contundencia que el niño «es un clon suyo» y que le parece un bebé «muy guapo y precioso». Con estas palabras ha intentado desmontar la idea de que estuviera cuestionando la paternidad del menor.

Yulen Pereira en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Según ha explicado, la solicitud de una prueba de ADN no responde a desconfianza, sino a un requisito legal dentro de un proceso judicial. El objetivo, tal y como ha indicado, es poder establecer formalmente la filiación para que el niño lleve su apellido y él sea reconocido legalmente como su padre. Pereira ha explicado que cuando se inicia un procedimiento judicial de este tipo, la prueba genética suele ser un paso necesario para formalizar la paternidad ante las autoridades.Pereira también ha explicado que su objetivo no se limita a que el niño lleve su apellido. Además, quiere que se establezca un régimen de visitas que le permita participar activamente en la vida de su hijo. Según afirmó, este proceso está siendo más largo y complicado de lo que le gustaría, en gran parte por la falta de acuerdo entre ambas partes.

La relación entre ambos comenzó de forma breve pero intensa. Durante un tiempo mantuvieron encuentros sin definir públicamente su relación, lo que ellos mismos describieron como una etapa sin etiquetas. Sin embargo, la situación cambió cuando Jeimy Báez se quedó embarazada. La noticia llegó en un momento inesperado, ya que la joven se encontraba participando en GH Dúo cuando descubrió su embarazo. En aquel momento decidió mantener la información en privado y compartirla únicamente con su entorno más cercano.

El esgrimista, por su parte, asegura que se enteró del embarazo a través de las redes sociales cuando se celebró la fiesta de revelación del sexo del bebé. A partir de ahí comenzaron los desacuerdos entre ambos, ya que las versiones sobre lo ocurrido en aquel momento no coinciden. Mientras Jeimy ha afirmado que Pereira se desentendió inicialmente de la situación e incluso insinuó la posibilidad de interrumpir el embarazo, él ha negado rotundamente esa acusación y ha defendido que siempre quiso asumir su papel como padre.

Sea como fuere, lo cierto es que con el nacimiento del bebé, el conflicto no ha desaparecido. De hecho, seis meses después de la llegada del niño al mundo, las diferencias entre ambos parecen haberse intensificado. Jeimy Báez sostiene que el deportista apenas ha visto al menor en contadas ocasiones y que ahora pretende reclamar derechos sin haber estado suficientemente presente en la vida del pequeño. Estas declaraciones han provocado la reacción del esgrimista, quien asegura que está intentando hacer las cosas de manera correcta desde el punto de vista legal.