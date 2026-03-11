Julián López desvela la confesión que le hizo la Reina Letizia sobre su vocación secreta

No es ningún secreto que la Reina Letizia es una apasionada del cine. La esposa del Rey Felipe aprovecha siempre que su agenda se lo permite para ver películas, ya sea en su residencia o en el cine. Es más, uno de los planes preferidos de los Reyes es, precisamente, ir a las salas madrileñas a ver los últimos estrenos de la cartelera. Sobre todo a salas pequeñas en el centro de la ciudad y películas en versión original. Además, doña Letizia también ha incluido muchas citas relacionadas con el cine en su actividad institucional, como es el caso de la asistencia anual al Atlántida Mallorca Film Festival en Palma, durante su estancia en la isla.

Sin embargo, hasta ahora no sabíamos que durante un tiempo la esposa del monarca sintió una fuerte vocación relacionada con el mundo del séptimo arte. Así lo ha revelado el actor Julián López, que ha sido uno de los asistentes a la última edición del Festival de Málaga.

Julián López en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

El intérprete ha pasado por la alfombra roja de esta importante cita cinematográfica para presentar uno de sus últimos trabajos, Laponia, y ha atendido amablemente a los periodistas, a los que ha hecho una revelación relacionada con la Reina.

La revelación de Julián López

Durante una breve conversación con los medios, Julián López ha contado los detalles de un encuentro que mantuvo con doña Letizia hace algunos años y en el que la Reina le hizo una confesión de la que hasta ahora no se tenía constancia pública. Según ha contado Julián, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía le dijo que antes de pensar en dedicarse al mundo de la comunicación -algo que, por cierto, le viene de familia-, pensó en dedicarse al cine.

La Reina Letizia en una visita reciente al Festival de Cine de Tudela. (Foto: Gtres)

Una revelación que tampoco resulta muy inesperada dado que doña Letizia siente una gran devoción por todo lo que tenga que ver con el cine. «Yo solo he coincidido una vez con la Reina. Estaba rodeado de mujeres, no solamente por ella, sino que estaba con Pilar Palomero y con Marina Queirola, porque habíamos ido a Tudela», ha contado el actor.

El actor Julián López en Tudela. (Foto: Gtres)

Julián López ha explicado que ya sabía que era una gran cinéfila pero, además, se le notaba que era de verdad por el interés que mostraba por todo. El actor recuerda que la Reina le dio muy buena impresión en persona: «Me dio muy buen rollo, la verdad es que tiene mucho atractivo personal de cerca», ha confesado Julián, que ha revelado que fue en ese encuentro cuando doña Letizia le dijo que le habría encantado dedicarse a algo relacionado con el cine: «No me acordaba ya de eso y es precioso. Sí, sí, a ella le hubiera encantado. Y bueno, perdimos a una gran cineasta, pero hemos ganado a una Reina», ha sentenciado el intérprete.