De Almeida a Paloma Segrelles: personalidades y amigos despiden en Madrid a Raúl del Pozo

La muerte de Raúl del Pozo (89) ha dejado consternado a todo el ámbito de la comunicación de nuestro país. El periodista ha fallecido—por causas aún desconocidas— este martes, 10 de marzo, dejando a sus seres queridos y a todo aquel que tuvo el placer de trabajar con él, rotos de dolor. Es por ello por lo que tan solo unas horas después, muchos de ellos se han dado cita en el patio de cristales del Palacio de la Villa de Madrid para dar el último adiós al que muchos consideran que fue una de las figuras más importantes de la Transición española.

Raúl del Pozo no tenía hijos y la que fue el amor de su vida, Natalia Ferraccioli, falleció en el año 2018. Sin embargo, sus hermanos, sobrinos y demás familiares mantenían una muy buena relación con el mencionado, los cuales no han querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de él. Junto a ellos, numerosos rostros conocidos de diferentes ámbitos políticos y sociales también se han dejado ver en las inmediaciones del enclave citado.

José Luis Martínez-Almeida y Alberto Núñez Feijoó en Madrid. (Foto: Gtres)

José Luis Martínez-Almeida ha sido uno de los primeros en llegar, aunque lo cierto es que no ha sído el único miembro del Partido Popular en hacerlo. Y es que seguidamente, las cámaras han captado la entrada Alberto Núñez Feijoó y Mariano Rajoy. Los tres, como no podía ser de otra manera, no han tenido reparo en atender a los medios encargados de cubrir la capilla ardiente y en poner en valor el importante rol que siempre ejerció el periodista en nuestro país. «Raúl no es solo Medalla de Honor de Madrid, sino que es una persona extraordinariamente querida. Pocas personas han descrito esta ciudad como lo hacía él», expresaba visiblemente emocionado el alcalde de la capital.

Más tarde, Paloma Segrelles, acompañada por su hija, también ha aparecido en el Palacio de la Villa de Madrid. Vestida de riguroso luto, la socialité ha compartido con la prensa el enorme revés que supone para ella enfrentarse a la muerte de Raúl del Pozo. «Era un buen hombre con muy buen corazón… era un amigo», expresaba.

Paloma Segrelles con su hija en el funeral de Raúl del Pozo. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, tampoco han faltado a la emotiva cita importantes periodistas de nuestro país, como Casimiro García-Abadillo, Pilar Cernuda o Arturo Pérez-Reverte. Una larga lista que, a lo largo del día, muy probablemente se amplíe, ya que el fallecido mantenía una estrecha relación con muchos compañeros de profesión. «Era irrepetible, aprendíamos de él mucho en lo profesional y en lo humano», ha señalado Cernuda a su llegada.

Pilar Cernuda, Casimiro García-Abadillo y Arturo Pérez-Reverte en Madrid. (Foto: Gtres)

Marta Flich, conocida por su habitual presencia en la pequeña pantalla, también mantenía una gran amistad con Raúl del Pozo. Cuando salió a la luz su fallecimiento, la presentadora utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras y, ahora, ha querido dar un último adiós a los restos mortales del comunicador. «Tenía los ojos más bonitos del periodismo y era guapo a reventar. […] Raúl, ojalá te llegue este te quiero con el mismo estruendo con el que te salía a ti. Buen viaje», escribió en su perfil oficial de Instagram.

Marta Flich en el funeral de Raúl del Pozo. (Foto: Gtres)

Joaquín Racionero, Félix Sanz, Carlos Alsina o José María García también se han acercado hasta el patio de cristales del Palacio de la Villa de Madrid.