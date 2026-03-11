El próximo mes de agosto, Daniella Bustamante cumplirá 18 años. Pese a que su rostro ya es conocido tras posar con su madre, Paula Echevarría, en un photocall o hacer virales algunos de sus vídeos en TikTok, la expectación es máxima sobre el rumbo que tomará la joven. Una decisión de la que ha hablado su progenitora, que en las últimas horas ha hablado sobre cómo es su primogénita, además de desvelar entre risas cómo actuará como suegra.

Paula Echevarría habla sobre su hija Daniella

El pasado martes 10 de marzo, la actriz posó en el photocall de la firma Ysabel Mora en Madrid, en la que es embajadora de la marca. La actriz respondió a varias cuestiones de su vida personal y, además, zanjó que su decisión y la de su pareja, Miguel Torres, es no pasar por el altar.

Sin embargo, parte de su intervención se centró en preguntas sobre su hija Daniella, que en tan solo unos meses alcanzará la mayoría de edad. El pasado año, la actriz dio el paso adelante de posar con su hija. Una decisión que tomó su primogénita y que causó un gran revuelo.

A punto de que Daniella cumpla 18, la actriz ha desvelado que no está preocupada, ya que nunca ni ella ni Bustamante «la han tenido guardada en un cajón con cinco candados para que nadie la viera»: «Todo el mundo sabe quién es. Yo he posado con ella en un photocall, lo cual fue tremendo. Yo he posado con ella en una revista, no la hemos sobre expuesto, pero tampoco la hemos tenido guardada. Entonces creo que la expectación es la justa, mínima y necesaria».

La ex del intérprete de Devuélveme la vida ha dicho que la decisión de su hija, desde entonces, ha sido dar un paso al frente ante los medios. De hecho, quiso abrir sus redes sociales para que todo el mundo la conociera: «Y a partir de ahora es ella la que decide, aunque ella se ha puesto ya porque ha querido. Ella ya tiene sus redes sociales, ella sabe hacia donde las quiere llevar, hace muy poco que las tiene abiertas, porque ni el padre ni yo queríamos que se expusiera tantísimo».

Por su parte, la de Cangas de Onís ha mostrado mucha tranquilidad sobre el futuro de su hija, ya que considera que es muy madura para su edad y que tiene las ideas firmes: «Ella tiene la cabeza muy bien amueblada, las ideas muy claras, le importa bastante poco lo que la gente opine y me gusta mucho como es. Estoy muy orgullosa como madre de cómo es, es madura y es muy sensata.

¿Cómo será como suegra?

En este evento, la actriz ha evitado pronunciarse sobre la decisión que tomará Daniella con respecto a su vida profesional. «Ella es muy mayor para que yo hable de lo que ella quiere ser. Como casi persona mayor de edad que es, que hable ella», ha explicado.

Eso sí, ha respondido entre risas cómo se visualiza como suegra el día que sus hijos tengan pareja: «Qué pregunta, con Daniella no tiene nada a la vista, depende de cómo sea el yerno».