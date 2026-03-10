La polémica estaba servida desde que Victoria Vera, durante la alfombra roja del Festival de Málaga, criticara sin tapujos a los influencers y mencionara a María Pombo con ironía: «¿Quién es María Pombo? ¿Pombo? Ah, ¿la que lee? ¡Dios mío, qué tristeza!». Unas palabras que se viralizaban rápidamente, colocando a Pombo otra vez en el centro de la polémica entre generaciones del cine y las redes.

Pero María Pombo no ha dejado pasar el asunto. En exclusiva ante las cámaras de Gtres, la influencer ha respondido con tranquilidad, firmeza y su característico sentido del humor: «Me ha llegado el vídeo, pero no entiendo por qué siempre sale mi nombre», ha dicho sorprendida por cómo su nombre se ha convertido en el blanco de la polémica. Con claridad, la influencer ha querido poner en contexto su situación: «Yo no he ido a los Goya. Es una profesión nueva que igual no se entiende aún».

Victoria Vera en un festival. (Foto: Gtres)

Lejos de entrar en confrontaciones, Pombo ha destacado la diferencia generacional que existe entre ella y Victoria Vera: «Viene de otra generación… la puedo hasta entender», ha afirmado, mostrando respeto por la trayectoria de la actriz. Sin embargo, ha dejado también claro que su vida personal y profesional está en un excelente momento: «Yo estoy bien, con muchos proyectos y la familia todo bien». Una frase que resume su prioridad: seguir centrada en lo que realmente importa y no en las polémicas que otros quieren alimentar.

Recordemos que la polémica empezó hace semanas con las declaraciones de María Pombo sobre la lectura, que habían provocado un aluvión de críticas: «Creo que hay que empezar a superar que haya gente a la que no le guste leer. Y encima, no sois mejores porque os guste leer», dijo entonces. Unas palabras que fueron malinterpretadas, y que provocaron ironías de figuras como Victoria Vera. Ahora, Pombo aclara que su intención nunca fue faltar al respeto: «Quizás cuando tenga 70 o 80 años me cueste entender estas nuevas generaciones», una frase que combina autocrítica, humor y contundencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIA POMBO (@mariapombo)

María también ha querido dejar claro que su trabajo como influencer forma parte de una profesión nueva y legítima, que no siempre es comprendida por quienes vienen de otra época: «Es una profesión nueva que igual no se entiende aun», reitera. Con esta declaración, Pombo se posiciona con seguridad, sin atacar, pero dejando ver que defiende su trayectoria, su influencia y su papel en la sociedad actual.

Más allá de los ataques, la influencer sigue centrada en su vida al margen de polémicas: su familia, incluida su hija recién nacida, sus planes de mudanza a Miami y la promoción de la quinta temporada de Pombo, ocupan el centro de su atención. Sus declaraciones reflejan un mensaje claro: no permitirá que comentarios críticos definan su imagen ni su camino. María Pombo deja patente ante los medios que su bienestar y el de los suyos son su prioridad, demostrando que, pese a la controversia, sigue adelante con proyectos profesionales, colaboraciones con marcas y nuevos desafíos personales.