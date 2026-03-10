El motivo por el que la madre de Kate Middleton no quería que estudiara con Guillermo

La Universidad de St. Andrews en Escocia fue clave en la relación de los príncipes de Gales. Kate Middleton y Guillermo se conocieron cuando ambos estudiaban allí y, probablemente, de no haber sido por eso, la actual princesa de Gales nunca se habría convertido en miembro de la realeza. Sin embargo y, a pesar de que finalmente el destino se puso de su parte, lo cierto es que los padres de Kate Middleton no querían que su hija estudiara en Escocia.

Y no porque consideraban que fuera una mala opción para ella, sino porque pensaban que el interés de su hija estaba puesto en el hijo mayor del entonces príncipe Carlos y esto podía distraerla de sus estudios.

Los príncipes de Gales en una visita a St. Andrews. (Foto: Gtres)

El cambio de opinión de Kate

En principio, Kate Middleton tenía pensado estudiar Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo, pero tras un viaje de 10 semanas a Chile cambió de opinión. La joven se encontraba en un programa de voluntariado de Raleigh cuando volvió a casa y les dijo a sus padres que quería matricularse en St. Andrews.

La noticia no fue especialmente bien recibida por sus padres, que ya sabían que Guillermo iba a estudiar allí y temían que su hija solamente quisiera cambiar de universidad por esto.

Los príncipes de Gales en una visita a St. Andrews. (Foto: Gtres)

En su libro, William & Catherine: The Intimate Inside Story , el escritor Russell Myers ha contado por qué los padres de la princesa no querían que su hija estudiara en St. Andrews: «Al principio, Carole y Michael se opusieron rotundamente a la idea, sobre todo Carole, preocupada por la pérdida de interés académico de su hija, pero después de escuchar a Kate explicar que creía que se adaptaría mejor al entorno más tranquilo de St. Andrews que a la vida urbana que ofrecería Edimburgo, aceptaron su decisión», ha revelado el autor.

A pesar de que sus padres pensaron que su cambio de decisión podría estar motivado por el interés de coincidir con Guillermo -muchas jóvenes de su edad deseaban estudiar con él-, lo cierto es que la verdadera razón de Kate Middleton no tenía nada que ver con esto.

Carole Middleton con el rey Carlos III. (Foto: Gtres)

En el viaje a Chile, Kate Middleton había conocido a una chica de Somerset que iba a estudiar ingeniería en la Universidad de St. Andrews. Las dos congeniaron tan bien que la princesa quiso plantearse la opción de estudiar allí también. No obstante, este repentino cambio de planes ha dado lugar a multitud de rumores y de especulaciones a lo largo de los años.

Un encuentro que le cambió la vida

En 2001, Kate Middleton empezó a estudiar en St. Andrews y, como era de esperar, coincidió con el príncipe Guillermo. Ambos cursaban la misma carrera y vivían en St Salvator’s Hall. Su relación comenzó como amigos poco a poco se convirtió en un romance, sobre todo, después de que Kate llamara la atención de Guillermo en un desfile de moda benéfico. En 2003 empezaron a salir y estuvieron juntos hasta 2007, cuando rompieron por un tiempo. Pocos meses después se reconciliaron y se casaron en 2011.