El pasado mes de septiembre, el príncipe Guillermo vivió un incómodo momento al lado de su tío, el entonces príncipe Andrés. El heredero y su esposa asistieron, junto a otros miembros de la familia real, al funeral de la duquesa de Kent en la Catedral católica de Westminster de Londres. Una cita a la que también acudieron el hermano del rey Carlos III y su ex mujer.

Justo al terminar el servicio religioso, Andrés se acercó de manera discreta a Carlos III y al príncipe Guillermo. Una maniobra que acaparó todas las miradas y la atención de varios portales y medios de comunicación. Sobre todo, por la cara de desconcierto del heredero, al que se pudo ver incómodo por la presencia de su tío. Mientras que el rey ha sido algo más laxo con su hermano, el príncipe de Gales siempre se ha mostrado firme y ha criticado su comportamiento. Es más, en el pasado fue él el que se plantó ante la Reina Isabel II y ante su padre para pedir que se apartara del todo a Andrés. No tuvo el éxito que habría esperado.

Sarah Ferguson y Andrés en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Las palabras de Andrés

Ahora, varios meses después de este incómodo encuentro ha trascendido lo que Andrés le dijo a Guillermo. Según ha confirmado Nicola Hickling en el programa Lip-Reading the Royals del Canal 5 del Reino Unido, cuando Andrés se acercó al príncipe de Gales le dijo lo siguiente: «He aprendido de lo que he hecho, pero antes de olvidarlo, y si puedo, me gustaría preguntarte si puedes perdonarme».

Los príncipes de Gales en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Unas palabras a las que el príncipe no respondió, sino que se le vio tenso y con ganas de marcharse. Ante esta reacción por parte de su sobrino, Andrés miró hacia el suelo y se alejó. Justo después se acercó la princesa de Gales a su marido y le comentó que le había dado la sensación de que Andrés parecía muy arrepentido. Pero Guillermo, impasible, contestó: «¿Crees que me lo merezco?». La princesa se limitó a recalcar que le parecía arrepentido.

Un cambio de rol

Más allá de las palabras, este incómodo encuentro refleja a la perfección el cambio de poder que se ha producido en la familia real británica. Carlos III sigue siendo el jefe del Estado, pero es Guillermo el que mueve los hilos y promueve la toma de acciones desde la sombra. El heredero es mucho más implacable y tajante que su padre, y no está dispuesto a que nada perjudique la imagen de la Corona o su futuro como rey.

El rey Carlos III en el funeral de la duquesa de Kent. (Foto: Gtres)

Este cambio de roles comenzó a gestarse en el momento en el que Carlos anunció que padecía cáncer y se ha ido concretando con el paso del tiempo. No hay planes claros de una próxima abdicación, pero algunas fuentes aseguran que el rey ya está pensando en un posible relevo para garantizar una reputación limpia y alejada de polémicas.