Belén Esteban está disfrutando de uno de sus mejores momentos vitales como si de una jubilada se tratase. La ex colaboradora televisiva, tras poner fin a su etapa en No somos nadie, en TEN, decidió tomarse unas vacaciones algo más prolongadas de lo normal y dar un paso atrás en su andadura en televisión tras grabar Top Chef, el programa de repostería en el que está participando. Por ello, y tras muchos años en la pequeña pantalla, la de Paracuellos de Jarama está aprovechando para conocer distintos lugares de España, donde ha coincidido con varios VIPs muy conocidos.

La foto viral de Belén Esteban durante su último viaje

A través de sus redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores, Belén Esteban ha abierto el álbum de fotos de su viaje al norte de España. La ex colaboradora de Sálvame ha mostrado parte de su escapada al Pais Vasco junto a su marido, Miguel Marcos. El matrimonio, que el próximo mes de junio cumple siete años de casados, han recorrido distintos puntos de esta Comunidad Autónoma, como San Juan de Luz, Zarautz, Biarritz, Bilbao, Getaria, Hondarribia o San Sebastián, donde no solo han disfrutado de su paisaje, sino también de su gastronomía.

«Días maravillosos en el País Vasco donde hemos podido conocer y disfrutar de sitios espectaculares y sus gentes además de una gastronomía única en el mundo», ha escrito la ex tertuliana junto a un vídeo de los diferentes lugares que ha visitado, así como posados junto a su marido o incluso imágenes de Miguel Marcos en las distintas playas.

Sin embargo, está ruta -así como las recomendaciones de restaurantes-, ha estado marcada por una de las familias más conocidas de la gastronomía española: los Arguiñanos. «Estamos muy agradecidos a toda la familia Arguiñano. Nos trataron como parte de la familia», ha escrito haciendo mención a todos los miembros. «Pudimos visitar lugares como Zarautz, Getaria, Bilbao, San Sebastián, Hondarribia y en parte de Francia como Biarritz o también San Juan de Luz. Volveremos pronto para seguir descubriendo lugares preciosos del País Vasco», ha escrito.

La escapada de Belén Esteban al País Vasco. (Fotos: Redes Sociales)

Además, en este carrete de imágenes que se ha convertido en un reel de Instagram, la ex de Jesulín de Ubrique ha compartido dos reveladores posados con los que ha dado cuenta que no ha sido un viaje romántico al uso, sino que también ha pasado tiempo con otros VIPs, como con la actriz Eva Isanta, protagonista de series como La que se avecina y con la que ha coincidido en Top Chef.

Sin embargo, la imagen más viral de su recap ha sido la que ha publicado junto al chef Karlos Arguiñano y con el ex entrenador y ex futbolista Javier Clemente, con los que ha posado de lo más ilusionada.