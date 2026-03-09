Juanma Moreno rompe la barrera de la política: su historia de amor y vida familiar en primera persona

Hoy lunes, Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular andaluz, se estrena en El Hormiguero con una entrevista que promete combinar política, anécdotas personales y curiosidades que pocas veces se ven de los dirigentes públicos. Su paso por el programa de Pablo Motos, permitirá a la audiencia conocer de cerca no solo su trayectoria política, sino también su lado más humano y familiar. La cita llega tras semanas de expectativas generadas por el reciente lanzamiento de su libro Manual de Convivencia. La vía andaluza, donde Moreno combina recuerdos personales con reflexiones sobre su carrera al frente de Andalucía.

Nacido en Barcelona en 1970, pero malagueño de adopción desde sus primeros meses, Moreno proviene de un entorno humilde: nieto de jornaleros del Valle del Guadalhorce, creció en una familia trabajadora que gestionaba un negocio local de ultramarinos. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por el esfuerzo y la educación; mientras ayudaba a sus padres, Moreno cursó estudios que más tarde le permitirían desarrollar una carrera política sólida y constante. Inició su actividad pública en el ámbito local, como concejal en Málaga, para luego escalar a cargos nacionales, incluyendo diputado en el Congreso y secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Su liderazgo en Andalucía se consolidó en 2014 al asumir la presidencia del PP andaluz, y cuatro años después alcanzó la presidencia de la Junta, rompiendo con más de tres décadas de gobiernos socialistas. En 2022 refrendó su posición con una histórica mayoría absoluta.

Juanma Moreno Bonilla en un acto político. (Foto: Gtres)

Además de su faceta política, Moreno mostrará hoy su lado más personal. Está casado desde 2006 con Manuela Villena, politóloga y gerente de la Fundación Bidafarma, con quien tiene tres hijos: Juanma, Fernando y Alonso. La pareja se conoció en 2004 durante un Congreso Nacional del Partido Popular en Madrid y se casó dos años después en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Granada. Villena ha sido un pilar fundamental en su carrera, acompañándolo en los momentos clave y dejando su propia trayectoria profesional para apoyar el proyecto familiar y político. Moreno no duda en reconocer en entrevistas y en su libro que gran parte de sus logros habrían sido imposibles sin su respaldo.

Juanma Moreno también es conocido por su lado más cercano y cotidiano: amante del Málaga CF, de la música y de un estilo de vida saludable, incluso con un pasado como vocalista y letrista en varios grupos durante su juventud. Su vida familiar y discreción contrastan con la intensidad de su actividad política, un equilibrio que hoy podrá explorar el público de El Hormiguero. Además, su patrimonio incluye varias viviendas en Málaga, Sevilla y Madrid, así como fincas rústicas en Cártama, reflejo de una gestión responsable y ordenada de su vida personal y financiera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juanma Moreno (@juanmamorenobonilla)

La entrevista llega en un momento clave, con Moreno bajo el foco mediático tras el lanzamiento de su libro y el cierre de la legislatura, mientras Andalucía encara decisiones importantes de cara a las próximas elecciones. La visita a El Hormiguero será también un espacio para mostrar que, detrás del político influyente y experimentado, hay un hombre con familia, recuerdos y pasiones que forman parte de su esencia. Tras su paso por el programa, la semana seguirá con grandes invitados: el martes el cantante Luis Fonsi, el miércoles las actrices Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero presentando la serie Esa noche en Netflix, y el jueves Bárbara Lennie y Leo Sbaraglia con la película Amarga Navidad, dirigida por Pedro Almodóvar.