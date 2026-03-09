Última hora del romance de Mbappé y Ester Expósito: ¿han regresado juntos a Madrid?

Kylian Mbappé y Ester Expósito se han convertido en los protagonistas del fin de semana. Y es que han sido vistos juntos en París en una actitud cariñosa y cercana que no ha pasado desapercibida, avivando con fuerza multitud de rumores que señalan que entre ellos podría existir algo más que una amistad. A través de las redes sociales no han parado de circular imágenes con las que han salido a la luz diferentes detalles de las citas que la pareja ha compartido en la ciudad del amor. Desde una cena romántica en un prestigioso italiano hasta una visita al rooftop del hotel Pullman, tal y como asegura la cuenta de Instagram Aqababe, donde supuestamente se fundieron en un apasionado beso delante de todos los presentes.

Pero esto no ha sido todo. Y es que a última hora del pasado domingo, 8 de marzo, varios medios han asegurado que el francés abandonó el hotel donde estaba hospedado en París y que se subió a una furgoneta en la que, en su interior, se encontraba la intérprete de Élite sentada en uno de los asientos. Esta escena, publicada por numerosos internautas en el universo 2.0, se produce tan solo unas horas antes de que el delantero del Real Madrid regresara a la capital española para continuar cumpliendo con la recuperación médica de su rodilla, por lo que todo parece indicar que volaron juntos a España después de haber disfrutado de un fin de semana en el extranjero.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo. pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Sin duda, este gesto podría decirse que hace más oficial aún su relación. Y es que, aunque el beso que se dieron en el rooftop mencionado ya evidenciaba el acercamiento entre ambos, lo cierto es que resulta aún más significativo que hayan decidido regresar juntos a Madrid, el lugar de residencia de ambos.

Por ahora, haciendo gala de su habitual discreción, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente al respecto para confirmar el tipo de relación que mantienen. Sin embargo, esta actitud hermética no frenará el hecho de que sus pasos se conviertan en uno de los más seguidos del momento, por lo que es muy probable que los medios estén pendientes de si comparten o no planes ahora que han aterrizado en la capital española.

🚨 BOMBAZO ¿Mbappé y Ester Expósito besándose en París? Desde el jueves no paran los rumores sobre una posible relación entre ambos

Vía @21metgala y Aqababe pic.twitter.com/Q064Ny6OY3 — Alba Medina (@albammmedina) March 7, 2026

Cabe destacar que no es la primera vez que el futbolista y la actriz son relacionados sentimentalmente con rostros conocidos. En el caso de Mbappé, las modelos Alicia Aylies e Ines Rau son las mujeres que encabezan la lista de sus posibles noviazgos, a las que le sigue Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco, entre otros. En el historial de Expósito destacan nombres como Álvaro Rico, Alejandro Speitzer o Nico Furtado.