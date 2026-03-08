La casa de Mariló Montero en el barrio de Salamanca: un ático con suelos de espiga y una biblioteca

La casa de Mariló Montero en el exclusivo Barrio de Salamanca, en Madrid, es uno de esos hogares que transmiten calma nada más verlo. A través de algunas imágenes que comparte en redes sociales, la periodista ha ido dejando ver pequeños rincones de su vida y también parte de su casa: un ático luminoso de unos 204 metros cuadrados con una amplia terraza cercana a los 100.

Una de las primeras cosas que llama la atención en la casa es la luz. Las grandes ventanas permiten que el sol entre con facilidad y recorra cada estancia durante el día. Esa claridad se refleja en el suelo de madera, colocado en forma de espiga, un detalle muy característico de muchas viviendas clásicas del centro de la capital de España. Este tipo de pavimento se reconoce fácilmente por su dibujo en zigzag, creado al colocar las piezas de madera en ángulo unas con otras. El resultado es un patrón elegante que aporta movimiento visual al suelo y da mucha personalidad a los espacios.

Este diseño es muy habitual en pisos señoriales, sobre todo en edificios antiguos o en viviendas que han sido reformadas respetando su carácter original. Además de su valor estético, tiene la ventaja de que combina muy bien con estilos de decoración muy diferentes. Funciona tanto en interiores más clásicos como en casas con un aire más contemporáneo.

Un salón lleno de libros y rincones para leer

El salón es uno de los espacios más vividos de la casa. Allí destaca una gran estantería blanca, a modo biblioteca, que ocupa casi toda la pared y que está llena de libros y recuerdos. Entre los volúmenes también se pueden ver pequeños objetos personales, fotografías y detalles decorativos que cuentan parte de su historia y hacen que el espacio se sienta cercano y muy auténtico.

Justo delante aparece una butaca de cuero color caramelo. Debajo, una alfombra con tonos rojos y dibujos clásicos aporta calidez al ambiente y rompe con los colores neutros de las paredes y de la estantería.

En una zona cercana del salón se ve también su pequeño espacio de trabajo. El escritorio está colocado cerca de la ventana, algo que tiene todo el sentido del mundo cuando se pasa tiempo escribiendo. Sobre la mesa hay un ordenador, algunos papeles, cuadernos y pequeños objetos personales, lo que da la sensación de ser un lugar realmente utilizado en el día a día. La silla, tapizada en un tono verde azulado, añade un toque de color que contrasta con el resto del mobiliario.

En otra parte de la casa aparece una cómoda de madera natural con varios cajones grandes. Es un mueble sencillo, con un estilo ligeramente rústico, que encaja muy bien con el ambiente cálido de la vivienda. A su lado destaca uno de los detalles decorativos más llamativos: un papel pintado con ramas oscuras y flores rosadas que parece casi un mural.

El dormitorio sigue esa misma línea tranquila. Predominan los tonos claros y los muebles discretos. Los armarios empotrados, completamente integrados en la pared, hacen que el espacio se vea ordenado y despejado. La cama, vestida con ropa blanca, refuerza esa sensación de calma.