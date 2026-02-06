El reproche de Mariló Montero a Iñaki Urdangarin tras ver su entrevista más esperada

Mariló Montero ha dado su opinión sobre la entrevista que ha concedido Iñaki Urdangarin para promocionar su libro, una obra autobiográfica titulada Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes que se publicará el 12 de febrero de 2026 bajo el sello de Penguin Random House. La comunicadora admite que todavía no ha tenido oportunidad de leer estas páginas, pero sí tiene un reproche que hacerle a su autor: hasta la fecha ha hablado de la infanta Cristina, de Juan Carlos I y de muchos temas, pero no ha tratado su implicación en el caso Nóos.

«No he leído el libro de Iñaki Urdangarin pero vi la entrevista y eché de menos ahondar en el caso Nóos», ha empezado diciendo durante su aparición en la alfombra roja de Las Ventas. La comunicadora ha estado en la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro y ha respondido atentamente a las preguntas que le ha realizado la agencia Gtres.

Mariló Montero en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Mariló insiste en que Urdangarin tendría que haber abordado el caso Nóos porque «al fin de cuentas es el vértice de todo lo que se desencadenó después. Entonces bueno, puedo entender humanamente que ha pagado su culpa y que tiene derecho a volver a la vida». Es decir, no siente que Iñaki tenga que estar arrastrando siempre este problema, ya ha cumplido su condena y debe continuar su camino, pero todavía hay dudas que estaría bien haberlas resuelto.

Cuando le preguntan que si la actitud de Urdangarin es «cobarde», la periodista es tajante y responde: «No, yo jamás insultaría a nadie y no diré si es un cobarde. No hay que insultar a nadie».

La salud de Juan Carlos I

El otro tema que ha abordado Mariló Montero durante su paso por el evento que ha tenido lugar en Las Ventas tiene como protagonista a Juan Carlos I. Lo primero que ha hecho es afirmar que el Rey emérito está «muy bien informado» porque, según dice, le gusta saber todo lo que sucede en España y todos los comentarios que hacen sobre él.

Juan Carlos I en el centro de Madrid. (Foto: Gtres)

«Siempre me acuerdo de aquella vez que dijo: Cada vez que habláis de mí me queréis plantar un pino en la barriga. Era como decir que cada vez que hablamos de él parece que se va morir. La naturaleza es la que es, nos vamos a morir todos», ha declarado Mariló. Después, ha añadido que el padre de Felipe VI «se cuida mucho» y que va al hospital de Cleveland a hacerse sus revisiones «con frecuencia». Es decir, que no hay motivos para preocuparse.

Montero reconoce que don Juan Carlos ya tiene unos años, aunque por suerte la situación está controlada y él se siente acompañado, que es algo esencial. «La edad para todos va mermando en nuestras facultades, pero soy consciente y sé que recibe visitas de amigos suyos y que no las ha cancelado». Con todo esto, ha despejado las dudas que había sobre el estado del Rey emérito.