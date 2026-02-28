Violeta Mangriñán, amenazada por los musulmanes, contrata guardaespaldas y aclara su mudanza

Violeta Mangriñán vive momentos de crispación y preocupación después de que, hace unos días, se sumara a un comentario acerca de la abstinencia de comer jamón practicada en el Ramadán, felicitando la fiesta con una foto de un jamón y una cerveza. Una apreciación que ha generado un aluvión de críticas a la influencer ya que ha sido tomada como una burla hacia la esta comunidad religiosa -nada más lejos de la realidad según la respuesta de Violeta-.

Así las cosas, la creadora de contenido ha reaparecido frente a los medios de comunicación durante las grabaciones de El Desafío, concurso de alto riesgo en el que ahora participa.

En su encuentro con los periodistas Violeta ha relatado que, debido a las amenazas que han sufrido tanto ella como su familia, ha tenido que tomar una decisión drástica en su día a día, y es contratar a guardaespaldas: «He contratado seguridad privada para cuando dejo y recojo a las niñas del cole, y en los locales. Hay mucha crispación y he pasado mucho miedo». Este temor no ha impedido que Violeta actúe con humildad y haya reconocido públicamente su fallo: «cometí un error y ya pedí disculpas. Yo no soy religiosa y no le di la importancia que tiene».

Violeta Mangriñán en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta dolorosa circunstancia ha ido más lejos aún y ya han sido numerosos los internautas que han preguntado a Violeta por un próximo cambio de domicilio ante las presiones vividas. Algo que, según ha confirmado Mangriñán, por el momento no está en sus planes: «No he pensado en mudarme, me encanta España y Madrid. Si algún día me voy será de vuelta a mi tierra», ha asegurado.

Más allá de las medidas de seguridad que ha adaptado y las líneas rojas que aún no ha decidido pasar, como la de una mudanza, Violeta ha tomado una decisión de cara a futuro, dada la incómoda experiencia vivida: «He aprendido y no volveré a hacer ninguna broma más en mi vida sobre ninguna religión».

Violeta Mangriñán en un evento. (Foto: Gtres)

Un punto y final después de que, como ella mismo ha comentado, este episodio estuviera a punto de costarle la salud: «He leído todo tipo de barbaridades. Ayer sí que me dieron dos ataques de pánico y anteayer también. Estuve todo el día en el baño encerrada llorando, pero hoy no me da la gana. ¿Por qué tengo que tener miedo? Yo no he hecho nada malo», explicaba en el programa El Tiempo Justo.

Su forma de desconectar

Violeta Mangriñán en ‘Los 40 Music Awards 2025’. (Foto: Gtres)

Zanjada su visión frente a los medios, Violeta sigue adelante con su vida y se ha mostrado muy ilusionada con su participación en el espacio de aventura de Pablo Motos: «La experiencia es mucho más dura de lo que me esperaba, tengo las rodillas llenas de cardenales».

Un sufrimiento que no ha impedido querer compartir la experiencia con su familia, en especial con dos miembros muy especiales para ella: «Hoy han venido mis hijas a verme y me han dicho que se lo han pasado pipa». Violeta forma parte del último casting del programa El Desafío en el que comparte protagonismo con otros nombres propios VIP que ya están dando que hablar. Es el caso de Lara Álvarez quien ha dado el salto a Antena 3 después de décadas como imagen de Mediaset.