Violeta Mangriñán desvela cuánto le ha costado la casa que se ha comprado en un pueblo valenciano

Violeta Mangriñán continúa ampliando su patrimonio inmobiliario. La influencer, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, acaba de cumplir uno de sus sueños: comprar una casa en Aín, el pueblo valenciano situado en plena Sierra de Espadán en el que ha vivido los mejores recuerdos de su infancia junto a su familia. «Siete años después podemos decir que tenemos casa en Aín», comenzaba a decir en su canal de YouTube, donde explicaba lo complicado que es poder adquirir una vivienda allí.

«Hay una ley urbanística con la que el pueblo no puede seguir creciendo. Y claro, tienes que comprar lo que ya hay hecho o algún terreno de los dos o tres que quedan y que tenga licencia para construir. Además, la gente que vive en el pueblo es mayor, tiene una mentalidad cerrada y no quiere que vengan personas de fuera», revelaba. Es por ello por lo que Violeta aseguraba que cada vez que sale una casa a la venta se vende enseguida y que en su caso, considera que, por saber esperar, «ha llegado su momento».

Entrando más en detalles, la ex concursante de Supervivientes desvelaba que era una casa de tres plantas que le ha costado 90.000 euros. «Al haber pocas casas, se venden caritas. Y todas son como Casa Pepa, son todas viejas. No hay casas nuevas, solo las reformadas […] La mía tendrá 40 o 50 metros cuadrados por planta. Unos 150 en total […] Cuando pensaba que no iba a conseguir una casa en el pueblo, estuve mirando para comprar por la zona de Jávea y por menos de medio millón de euros o un millón de euros no había nada disponible. Así que al final, por saber esperar el momento, he conseguido una casa donde veranea toda la familia de mi madre, donde mis hijas van a poder tener una conexión con mis raíces», contaba visiblemente ilusionada.

El pueblo tan solo tiene 70 habitantes censados en invierno y 200 en verano, pero para Violeta es una de las mejores compras que ha hecho en su vida. «La casa no puede ser más perfecta. Está en la mejor ubicación del pueblo y para mí es muy especial. Esto va a sonar a loca, pero yo pienso que mi abuela tiene mucho que ver en que haya encontrado esta casa», señalaba. Y es que, tal y como contó, desde el principio pensó que esta casa se la puso su iaia en el camino. «En octubre de 2025, mi padre fue a verla con el arquitecto que me hizo la casa de Valencia. Yo estaba trabajando en un rodaje de Pandora. Ese día le dije a mi padre que la reservara, que era para mí y que había sido gracias a mi iaia. Cuando terminé el rodaje, el equipo de Pandora me regaló una pulsera en la que ponía iaia Pepa. Se me ponen los pelos de punta al recordarlo. ¿Creo en las casualidades? No», exponía en su perfil oficial de Instagram.