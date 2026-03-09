La monarquía británica atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Desde que falleciera la Reina Isabel II y asumiera la jefatura del Estado el rey Carlos III, al monarca se le han multiplicado los problemas. La polémica de los duques de Sussex, su propia salud y la de la princesa de Gales y ahora el arresto y las investigaciones contra el ex duque de York han hecho mella en la imagen de la institución y en la propia fortaleza del rey que, a sus 77 años, está empezando a pensar en dar un paso atrás.

El monarca ha estado esperando décadas para asumir la jefatura del Estado y ahora observa con gran tristeza cómo su reinado se ve rodeado de polémicas y escándalos que no han sido directamente provocados por él. Una situación que, según algunas fuentes, está afectando mucho al rey, hasta el punto de que por su cabeza pasa la idea de la abdicación. Algo que antes hubiera sido impensable.

El rey Carlos III en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Un paso atrás para Carlos III

Rumores no confirmados de manera oficial aseguran que Carlos III podría concretar esta decisión en cuestión de meses, lo que convertiría a Guillermo y a Kate Middleton en los nuevos reyes del Reino Unido. Ni el Palacio de Buckingham ni tampoco fuentes del Palacio de Kensington se han pronunciado sobre esta cuestión, pero las especulaciones de una transición controlada y paulatina van en aumento, sobre todo, después de que el periodista Rob Shuter haya dicho que las probabilidades de abdicación están más cerca que nunca. Unas especulaciones que, por cierto, coinciden con la creciente popularidad de los príncipes de Gales y con el aumento de su presencia en actos oficiales.

Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La salud del rey

Según las fuentes consultadas por Shuter, la salud del monarca sería el factor clave. Estas fuentes apuntan a una transición paulatina y no inmediata, sobre todo porque, como ya hemos dicho, Carlos III ha estado toda la vida esperando a ocupar el trono y, por tanto, solamente se plantea marcharse en sus propios términos. No obstante, es consciente de que su estado es un tema del que tiene que estar muy pendiente.

Los príncipes, cada vez más presentes

A pesar de que por ahora no hay confirmación oficial, sí que se han producido algunos movimientos que apuntan en esta línea. La presencia pública de los príncipes de Gales se ha incrementado. Además, la pareja ha hecho cambios en su equipo de personal, para poder afrontar cualquier situación con éxito. Entre estos cambios se encuentra la contratación de una experta en gestión de crisis.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Guillermo y Kate Middleton cuentan con el apoyo de las generaciones más jóvenes y están alejados de escándalos. Su imagen limpia y cercana es perfecta para sentar las bases de la institución de cara al futuro. Un factor esencial para hacer frente a una de las crisis más graves de la monarquía y para garantizar su supervivencia. Carlos III es muy consciente de esto y sabe que, llegado el momento, dejará la Corona en las mejores manos.