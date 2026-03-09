El maestro Joan Manuel Serrat dará la bienvenida no a uno, sino a dos miembros más a su familia en cinco meses. Su nieta, la influencer Luna Serrat, de 29 años, será mamá por primera vez y por partida doble junto a Dani Ceballos, jugador del Real Madrid y con el que lleva más de dos años de una discreta relación.

Así ha anunciado la nieta de Joan Manuel Serrat su embarazo

A pesar del peso de su apellido, del cual se muestra muy orgullosa -así como de sus raíces artísticas-, Luna Serrat siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada, así como de su abuelo -al que admira y con el que tiene una relación muy cercana-, o de su novio -y futuro padre de sus bebés-.

En junio del 2024, la presencia de Luna en el estadio de Wembley con la hermana de Dani Ceballos hizo saltar todas las alarmas. La joven, que también se dedica a crear contenido en redes sociales -donde acumula actualmente 77 mil seguidores-, compartió una serie de imágenes apoyando al Real Madrid. Una prueba de la que se percataron sus seguidores, aunque entonces no confirmó su relación.

Dani Ceballos y Luna Serrat. (Foto: Instagram)

Fue dos meses después, con motivo del cumpleaños del futbolista, cuando la nieta de Serrat daba un paso adelante para dedicarle su amor públicamente. Entonces, no solo le escribió unas palabras de amor, sino que también desveló el tiempo que llevaban juntos: «Un año contigo ha compensado los veintisiete que pasé sin ti. Felicidades mi amor, me haces sentir la persona más afortunada del mundo. Te quiero».

Durante todos estos años, aunque sí que han publicado imágenes juntos, así como la casa en la que viven, ambos han tratado de llevar con total discreción su historia de amor. Ahora, la joven nieta de Serrat y el deportista no han dudado en gritar a los cuatro vientos la emoción que supone ampliar su familia y que convertirá en bisabuelo al intérprete de Hoy Puede Ser un Gran Día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luna Serrat ☾ (@lunaserrat)

«Lo soñamos tanto, que vino doble. Uno más uno, igual a cuatro», ha escrito la comunicadora -que estudió Periodismo, pero que apostó por invertir sus ahorros para dedicarse a la interpretación- en su perfil público. Ha sido a través de un carrete de imágenes donde han publicado esta feliz noticia en la que ambos aparecen mostrando una ecografía y en las que Luna también ha lucido su avanzada silueta premamá de cuatro meses: «Llevo desaparecida cuatro meses por la razón más bonita del mundo. Muchas gracias. No sabéis las ganas que tenía de dejar de guardar el secreto. Mañana os cuento todo».

De esta manera, el clan Serrat amplía su familia y no solo convertirá a Luna en mamá, sino que el maestro Joan Manuel se convertirá en bisabuelo. Una noticia que ha inundado el muro de redes de la influencers de enhorabuenas por parte de algunos VIPs, como los de Anita Matamoros o Marina Romero, sus íntimas amigas.