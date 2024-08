Dani Ceballos y Luna Serrat confirman su relación lanzando un bonito mensaje

El pasado lunes 5 de agosto LOOK informó del nacimiento de Daniel, hijo de Candela Serrat y Daniel Muriel. La pareja de actores ha ampliado la familia y hoy el clan vuelve a estar de actualidad gracias a Luna, quien se dedica a las redes sociales. La nieta de Joan Manuel Serrat acumula 60.000 seguidores en la citada plataforma y ha utilizado este espacio para confirmar su relación con el futbolista Dani Ceballos.

Los enamorados llevan un año saliendo, pero ambos son bastante discretos y no han sacado a la luz su romance hasta la fecha. Luna Serrat cada vez tiene más repercusión dentro de la crónica social y su conexión con el futbolista del Real Madrid ha despertado el interés de otro tipo de público. La joven le ha dedicado un bonito mensaje que confirma el buen momento que están atravesando.

Luna ha demostrado tener la misma sensibilidad que su abuelo, pues con una simple frase la logrado reflejar lo enamorada que está. «Un año contigo ha compensado los veintisiete que pasé sin ti. Felicidades mi amor, me haces sentir la persona más afortunada del mundo. Te quiero», le ha dicho a Dani. Como dato curioso hay que destacar que Daniel Muriel, pareja de Candela, ha comentado esta publicación.

Dani Ceballos y Luna Serrat. (Foto: Instagram)

El actor está atravesando un momento pleno a raíz del nacimiento de su segundo hijo y no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a Luna. «¡Viva el amor!», ha escrito. Lo cierto es que no es el único rostro conocido que ha escrito a la joven después de confirmarse su historia con Dani Ceballos. El hijo de David Summers, el cantante de Hombres G, también se ha pronunciado: «Estás preciosa. Me hace feliz que seas feliz».

Otros famosos que han mostrado su aprobación son: el comunicador Uri Sabat, la influencer Anna Padilla o la modelo Daphne Cañizares, mujer de Dani Carvajal.

Luna Serrat recibe el apoyo de sus entorno cercano

Luna Serrat ha protegido su noviazgo hasta el final, pero ya está asentado y considera que ha llegado el momento de poner encima de la mesa una serie de datos. La cantante ha hecho viajes con Ceballos, por ejemplo han estado en Roma, visitando el Coliseo y la Fontana di Trevi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luna Serrat ☾ (@lunaserrat)

Es evidente que la nieta de Joan Manuel Serrat está muy ilusionada, por eso su entorno no ha tardado en reaccionar. Teniendo en cuenta la familia donde se ha criado, es normal que tenga relación con actores, estrellas y cantantes. Una de las celebridades que ha respondido a su romántico mensaje es Lydia Bosch, quien ha mostrado una profunda alegría ante esta última hora. «Cuanto me alegro gordi, te lo mereces», ha escrito la veterana actriz.

Hay que hacer una mención especial a Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. La joven, que es una de las famosas más destacadas de la crónica social, también se ha pronunciado diciendo: «¡Muero de amor con vosotros!»

Dani Ceballos y Luna Serrat. (Foto: Instagram)

Los rumores empezaron hace un tiempo

Luna y Dani son muy reservados, por eso se han mantenido al margen. No obstante, los rumores sobre su relación empezaron a extenderse hace un tiempo, aunque no había pruebas y ellos optaron por guardar silencio.

La nieta de Serrat es íntima de Paddy, mujer de Marcos Llorente, así que conoce bien cómo funciona el mundo del fútbol. No obstante, forma parte de uno de los clanes más respetados de la prensa rosa, así que era evidente que su noviazgo con Ceballos iba a salir a la luz, por eso se ha adelantado.