Nace el primer hijo de Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes y cuñada de Francisco Rivera

Sibi Montes, la discreta hermana de Lourdes Montes, ha dado a luz a su primer hijo, fruto de su sólido matrimonio con Mateo Ibáñez, un auditor sevillano que trabaja en la empresa Deloitte. La psicóloga salió de cuentas durante la primera semana de agosto y poco antes se dejó ver en la playa junto a Lourdes y Francisco Rivera. Gracias a esta noticia, la familia está atravesando uno de sus mejores momentos. Hay que recordar que el torero, hace tan solamente unos meses, dio la bienvenida a su segundo varón, un precioso bebé llamado Nicolás.

Sibi Montes se casó en junio de 2024 con Mateo Ibáñez durante una bonita ceremonia que tuvo lugar en la parroquia de San Francisco (Cádiz). Los enamorados celebraron el banquete en el Real Club de Golf Vista Hermosa, un precioso enclave situado en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Meses después trascendió la noticia del embarazo de Sibi, información que fue muy bien recibida por la crónica social.

Sibi Montes y Mateo Ibáñez el día de su boda. (Foto: Gtres)

La psicóloga siempre ha llevado una trayectoria discreta, marcada por la prudencia y por la privacidad. Tanto es así que, a lo largo de su embarazo, ni siquiera se ha filtrado el sexo del bebé. Ha llevado el proceso con una elegante prudencia que servirá de ejemplo para otros rostros conocidos. No obstante, no puede evitar ser una persona interesante para el público, por eso hay tanta gente pendiente de las novedades.

Lourdes Montes, mujer de Francisco Rivera, sujeta en brazos a su sobrino. (Redes Sociales)

Sibi disfruta de una relación estupenda con su hermana Lourdes y consecuentemente puede presumir de estar muy unida a su cuñado Francisco. Es más, también disfruta de un vínculo especial con Cayetana Rivera, la hija que el torero tuvo con Eugenia Martínez de Irujo. Por eso, es cuestión de tiempo que la joven recurra a sus redes sociales, donde disfruta de una gran influencia, para desvelar cómo se siente ante la llegada de nuevo miembro de su familia.

Sibi Montes, una estrella discreta

Sibi Montes y Mateo Ibáñez en la Feria de Abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Tal y como hemos explicado anteriormente, la hermana de Lourdes Montes no se dedica a los medios de comunicación, pero eso no quiere decir que no sea una estrella, al contrario. Ha consagrado su puesto en la prensa gracias a apariciones silenciosas y posados llenos de estilo. Esa es la razón por la que sus dos bodas han tenido repercusión. Antes de casarse con Mateo Ibáñez, pasó por el altar para formalizar su historia con Álvaro Sanchís González-Palomino, de quien se separó en 2019. En ambas ocasiones lució un traje nupcial diseñado para ella que supo defender con una gran maestría.

Durante la nueva etapa que tiene por delante como madre primeriza, Sibi puede contar con el apoyo de Lourdes Montes. Ambas tienen muchas cosas en común porque, sin buscarlo, se han convertido en referente de la alta sociedad. Lourdes, gracias a su esfuerzo y dedicación, se ha posicionado como una diseñadora perfecta y ha lanzado colecciones que se han convertido en la envidia de la profesión. Ahora, la artista podrá compartir sus logros con un bebé que ha sido recibido con los brazos abiertos.