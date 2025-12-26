Así es Alejandra, la sobrina con la que Mar Flores ha pasado la Navidad y pocos conocían

Mar Flores se ha enfrentado a una Navidad marcada por los conflictos mediáticos que ha protagonizado junto a su ex pareja, Carlo Costanzia. La modelo ha publicado un libro donde lanza unas acusaciones contundentes contra el italiano y este último ha asegurado que la llevará a los tribunales para que dé explicaciones. Con todo esto, hay algunos que están preocupados por Mar y que quieren saber cómo pasará las fiestas. Nosotros tenemos la respuesta. ¡Ha estado con su sobrina Alejandra!

Alejandra Flores es hija de Inma Sanz y Pepe Flores, hermano mayor de la presentadora. Pepe también conoce de cerca cómo funcionan los medios de comunicación porque lleva dedicándose a la industria desde los años 90. Creció en Usera (Madrid), aunque ha vivido en diferentes puntos de España por motivos profesionales. Por ejemplo, fue productor en la televisión de Galicia durante 1985 y también ha estado en Sevilla, prestando sus servicios a Canal Sur.

La imagen que ha publicado Mar Flores. (Foto: Instagram)

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que Alejandra haya seguido los pasos de su padre. La joven trabaja en una productora, aunque tiene muy arraigada la cultura del emprendimiento y ha invertido en proyectos de diferente índole.

Alejandra Flores, una mujer independiente

Alejandra tiene muchos puntos en común con su tía Mar, por eso disfrutan de una relación tan estrecha. Las dos han salido adelante gracias a su esfuerzo y hay varios proyectos que merecen ser mencionados.

Alejandra Flores posando. (Foto: Instagram)

Según informa la revista Semana, la hija de Pepe Flores fundó Andalucía Turismo Experiencial, una sociedad que se dedica a crear experiencias para disfrutar al máximo del sur de España. Más adelante creó Prune The Flowers, una firma de accesorios y joyas fabricadas con flores artificiales que ha tenido bastante repercusión en Instagram y otras plataformas.

Alejandra ha desarrollado un gran talento dentro del mundo de la moda, de hecho, es frecuente verla asistir a desfiles y fiestas relacionadas con el sector. Eso sí, siempre lo hace desde un segundo plano porque no se siente cómoda cuando despierta el interés de la prensa.

Casada con un veterinario

Alejandra Flores se enamoró de Paco Sánchez en 2014, así que estamos delante de una historia de amor tan romántica como longeva. El veterinario le pidió matrimonio durante un viaje a Formentera. La pareja estaba en las playas paradisíacas de Espalmor y Paco sorprendió a su actual con un bonito anillo que muestra en muchas de sus fotos publicadas en Instagram.

La imagen que ha publicado Mar Flores. (Foto: Instagram)

El yerno de Pepe Flores es licenciado en Veterinaria en la Facultad de Córdoba y continuó su formación en Italia, concretamente en el Hospital Universitario de Turín, especializándose en pequeños animales. Con el paso del tiempo inauguró su propia clínica, llamada The Dogtor, y ha acabado convirtiéndose en un referente. El establecimiento se encuentra en los alrededores de la Plaza de España de Sevilla y ha recibido muy buenas valoraciones.

Alejandra y Paco tienen tres hijos. Primero trajeron al mundo a una niña y a dos mellizos. De esta forma, han formado una bonita familia que tiene relación con el resto del clan, de hecho, en las imágenes que ha publicado Mar Flores se ven a varios niños correteando y disfrutando de la Navidad.