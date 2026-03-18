Sale a la luz el motivo que hay detrás del distanciamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila

La estrecha relación de Gloria Camila y Rocío Flores se ha roto. Ambas han dejado de seguirse en sus respectivas redes sociales, un movimiento que ha hecho saltar las alarmas y ha avivado todo tipo de especulaciones sobre qué es lo que ha ocurrido entre las que eran consideradas uña y carne. En medio del revuelo, la hija de la apodada como La más grande ha acudido al plató de El tiempo justo, donde ha confirmado el distanciamiento que mantiene a día de hoy con su sobrina. No obstante, no ha querido explicar el motivo, ya que ha justificado que se trata de algo «que pertenece a su vida privada con Rocío» y en lo que «no iba a entrar».

Como era de esperar, los periodistas de nuestro país se han puesto a investigar el origen de esta polémica y, según Luis Pliego, habría tres posibilidades que podrían haber dinamitado esta relación el pasado lunes, que fue cuando sucedió la gran bronca. La primera, que el actual novio de Gloria no sea del agrado de Rocío. La segunda, el homenaje que le hizo Rocío Flores a Raquel Mosquera, con la que Gloria no tiene buena relación. Y por último, una relación sentimental que tuvo en un pasado Gloria Camila y que Flores habría descubierto recientemente.

Luis Pliego en ‘El tiempo justo’. (Foto: Mediaset)

Con estos tres escenarios sobre la mesa, Cristina Cárdenas ha querido detallar al programa Vamos a ver que habría sido el amor el motivo de esta ruptura. «Parece que se ha enterado Rocío Flores del secreto que tanto guardaba su tita Gloria. No creo que Gloria se lo haya confesado, se ha enterado de rebote. […] Rocío Flores le habrá pedido explicaciones a Gloria Camila, ella no puede ocultarlo y Rocío le habrá dicho de todo y más. Después, Gloria Camila la ha bloqueado», aseguraba de una manera tajante la mencionada.

Tras estas declaraciones, Marisa Martín Blázquez también ha compartido durante la emisión del programa las informaciones que maneja sobre esta inesperada ruptura. «El motivo de la disputa viene desde hace tiempo, pero rompe el otro día porque Rocío Flores le ha manifestado en varias ocasiones a Gloria que Álvaro no le gusta demasiado como pareja. Ella sabe cosas que irían en contra de los intereses de Gloria en algunos aspectos. Y además, le añadió que tampoco le parecían bien las formas que había utilizado con Manuel Cortés. […] Entonces eso parece que ha sido el estallido», explicaba.

Rocío Flores y Gloria Camila. (Foto: Mediaset)

Por ahora, ni Gloria ni Rocío han confirmado ninguna de estas teorías, aunque lo que sí que es una realidad es su distanciamiento. De hecho, esta última ha hablado con Leticia Requejo y se ha mostrado muy disgustada con la situación, tal y como reveló la propia periodista. «Está harta de estar todo el rato en el disparadero por historias en las que prefiere no participar y veremos si al día de mañana esto tiene solución. Está muy disgustada, triste y al borde de las lágrimas», contaba.