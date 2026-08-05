Mbappé comparte sus primeras fotos con Ester Expósito: compras en un mercadillo, cine bajo las estrellas y plan ‘gourmet’ en alta mar

Hay publicaciones de Instagram que funcionan como un simple álbum de vacaciones y otras que terminan convirtiéndose en una declaración de intenciones. La última de Kylian Mbappé pertenece a la segunda categoría. El delantero francés, siempre extremadamente reservado con su vida privada, ha compartido un carrusel de imágenes que deja entrever la escapada estival que ha disfrutado junto a Ester Expósito y que, sin necesidad de grandes gestos, ofrece la imagen más cercana de ambos hasta la fecha.

Mbappé da un paso adelante en su relación con Ester

No hay posados de pareja ni fotografías abrazados. Tampoco un mensaje que confirme explícitamente su relación. Sin embargo, la sucesión de escenas habla por sí sola: un viaje en yate por aguas cristalinas, paseos, planes improvisados, cine al aire libre y cenas frente al atardecer que dibujan el retrato de unas vacaciones compartidas lejos del ruido mediático.

La primera imagen resume el tono del viaje. Mbappé aparece descalzo caminando por la cubierta del barco con un plato de marisco entre las manos, sonriendo con la naturalidad de quien disfruta de unos días de absoluta desconexión antes de volver a la rutina deportiva. El mar turquesa y el cielo despejado completan una estampa que parece sacada de un diario de verano.

Uno de los momentos más espontáneos del carrusel llega durante una visita a un mercadillo. El futbolista posa divertido mientras sostiene varias prendas de ropa femenina, entre ellas vestidos de verano, en una escena cotidiana que se aleja por completo de la imagen cuidadosamente construida que suele rodear a las grandes estrellas del deporte. No hay lujo ostentoso ni escaparates exclusivos: solo un paseo entre puestos, compras improvisadas y la complicidad de unas vacaciones sin prisas.

La noche también tiene su espacio en el álbum. Una pantalla de cine instalada sobre la cubierta del yate transforma el barco en una sala de proyección bajo las estrellas. En la fotografía puede verse a una mujer disfrutando de la película desde una mesa iluminada por una vela, una imagen que numerosos seguidores han identificado con Ester Expósito y que ha alimentado aún más las conversaciones en redes sociales sobre la escapada de ambos.

Si algo define estas vacaciones es el culto al tiempo compartido. Otra de las fotografías muestra una cena servida en la cubierta mientras el sol se esconde sobre el horizonte. En la mesa conviven ensaladas, pasta, pan recién cortado y diferentes platos para compartir, componiendo una escena sencilla, elegante y profundamente mediterránea. No se trata de exhibir exclusividad, sino de capturar ese instante en el que el paisaje termina convirtiéndose en el mejor acompañamiento posible.

El carrusel transmite precisamente esa sensación de intimidad sin artificios. Mbappé no necesita convertir su vida privada en un espectáculo para dejar entrever el momento personal que atraviesa. Basta una sucesión de imágenes cuidadosamente elegidas para mostrar un verano hecho de travesías en alta mar, mercadillos, gastronomía, atardeceres y noches de cine.

Sin confirmaciones oficiales ni grandes titulares, Mbappé ha encontrado una forma muy contemporánea de contar una historia: dejando que sean las fotografías las que hablen. Y, en esta ocasión, parecen decir mucho más de lo que cualquier pie de foto podría explicar.