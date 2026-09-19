Marco Aurelio, filósofo estoico, sobre la venganza más efectiva: «El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no asemejársele»

Marco Aurelio Antonino nació en Roma el 26 de abril del año 121 y fue ue emperador del Imperio romano desde el año 161 hasta su muerte. Además de su papel político, ha pasado a la historia como una de las figuras más destacadas de la filosofía estoica. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron adoptados por Antonino Pío siguiendo las disposiciones del emperador Adriano, y ambos ejercieron como coemperadores de Roma.

Su etapa al frente del Imperio estuvo marcada por numerosos enfrentamientos militares. En Oriente tuvo que hacer frente al resurgimiento del Imperio parto, mientras que en el norte se produjeron conflictos con distintos pueblos asentados en las proximidades del Limes Germanicus, en territorios de Germania Superior, la Galia y las regiones cercanas al Danubio. Durante su gobierno también tuvo lugar una importante rebelión en las provincias orientales, encabezada por Avidio Casio, que finalmente fue derrotada.

«El verdadero modo de vengarse de un enemigo es no asemejársele»

Ésta conocida reflexión, atribuida al emperador romano Marco Aurelio, continúa siendo una poderosa respuesta frente a la provocación, la ofensa o la injusticia. Su verdadera fuerza no está en la confrontación, sino precisamente en la capacidad de mantener la calma y actuar con templanza.

Marco Aurelio plasmó buena parte de sus pensamientos en «Meditaciones», una obra escrita como un ejercicio íntimo de reflexión y no como un tratado filosófico destinado al público. A través de sus páginas defendió una idea esencial: las acciones de los demás no deberían determinar nuestra manera de comportarnos. Cada individuo debe actuar de acuerdo con sus valores y principios, en lugar de dejarse arrastrar por las reacciones impulsivas.

En la vida cotidiana, esta enseñanza cuestiona la forma habitual en la que afrontamos los conflictos. Cuando alguien nos hiere, la reacción más inmediata suele ser responder de la misma manera, devolver el daño o intentar incluso causar uno mayor. Pero esa dinámica puede convertirse fácilmente en un círculo que se alimenta a sí mismo. Para el filósofo romano, entrar en ese juego no sólo prolonga el conflicto, sino que también puede hacer que terminemos adoptando aquello mismo que rechazábamos.

Más allá de tratarse de un concepto puramente filosófico, esta enseñanza puede aplicarse directamente a la vida cotidiana. En una sociedad acostumbrada a reaccionar de inmediato, aprender a hacer una pausa antes de contestar puede convertirse en una de las habilidades más valiosas. Marco Aurelio tuvo que enfrentarse durante su gobierno a guerras y conflictos internos, y la necesidad de conservar la serenidad no era para él una cuestión meramente teórica. Su filosofía se convirtió, en buena medida, en una herramienta personal para afrontar las dificultades y mantener el control ante una realidad que rara vez estaba bajo su control.

Esta reflexión se relaciona directamente con una cuestión cada vez más presente en nuestra sociedad: la gestión de las emociones. Conservar la calma frente a una provocación no sólo ayuda a evitar enfrentamientos innecesarios; también permite preservar la estabilidad y el bienestar personal.

Aunque hayan pasado siglos, el mensaje continúa vigente en la actualidad. En un mundo donde los enfrentamientos pueden surgir con facilidad, Marco Aurelio propone una alternativa aparentemente sencilla, pero que exige un gran dominio de uno mismo: mantener los principios incluso cuando la otra persona decide actuar de manera diferente.

Citas de Marco Aurelio