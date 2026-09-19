Abascal responde al intento de agresión arropado por sus seguidores en Tarragona: «Esto es lo que no soportan los violentos»

Horas después de que un hombre intentara agredirle y le escupiera en Tarragona, Santiago Abascal ha respondido exhibiendo el apoyo recibido en las calles de la ciudad. El presidente de Vox ha compartido este sábado imágenes rodeado y arropado por numerosos simpatizantes y ha contestado directamente al agresor: «Esto es lo que no soportan los violentos, como el agresor de Tarragona, que sus vecinos nos muestren su cariño y su apoyo. ¡GRACIAS TARRAGONA!», ha escrito Abascal en sus redes sociales.

El dirigente de Vox ha contrapuesto así el recibimiento de sus seguidores con el episodio vivido horas antes. Según pudo saber OKDIARIO, el detenido es Josep Sancho i Masip, identificado por este periódico como proetarra.

El hombre fue reducido en plena calle por los escoltas de Abascal y posteriormente detenido por los Mossos d’Esquadra. Frente a ese episodio, Abascal ha querido poner este sábado el foco en los vecinos que se acercaron a arroparle en Tarragona: «Esto es lo que no soportan los violentos», ha sentenciado.

Esto es lo que no soportan los violentos, como el agresor de Tarragona, que sus vecinos nos muestren su cariño y su apoyo.

¡GRACIAS TARRAGONA! pic.twitter.com/mFgpO45aHS — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 19, 2026

Abascal avisa: Sánchez está dispuesto a «robar las elecciones»

Un día antes, Abascal había participado en un mitin en la plaza de la Marina de Barcelona ante unas 2.000 personas, según Vox. Allí pidió a sus votantes que no se confiaran por los resultados de las encuestas y lanzó una acusación contra Pedro Sánchez: «Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para robar las próximas elecciones o incluso para no convocarlas».

Durante su intervención, el presidente de Vox aseguró también que España se enfrenta a una batalla entre la «democracia e islam» y situó la inmigración en el centro de su discurso. «Hoy nos jugamos nuestra libertad frente a la invasión y la islamización de Cataluña y del resto de España», sostuvo. Abascal señaló además a Ceuta como el «ejemplo del destino» hacia el que, según él, Sánchez conduce al país con su «traición y corrupción».