Detienen a un inmigrante marroquí por robar y amenazar con una navaja a un vecino ceutí

La Policía Nacional detiene a un inmigrante marroquí en Ceuta por amenazar con una navaja tipo mariposa a un ceutí, tras robarle sus pertenencias personales en un gimnasio.

La intervención de los agentes de la Unidad de Prevención de la Policía Nacional (UPR) pudo frustrar una agresión con arma blanca del detenido al vecino de Ceuta.

Según la investigación, el atacante habría robado de una taquilla de un gimnasio una riñonera que contenía objetos personales. La víctima que circulaba por el Puente Quemadero se dio cuenta de que este inmigrante que entró de forma irregular a la ciudad tenía su riñonera. Al confrontarle y pedir que se la devolviera, el marroquí se negó. Posteriormente, lo amenazó con la navaja tipo mariposa.

En el preciso momento del ataque, llegó la unidad de la UPR de la Policía Nacional que se encontraba por la zona y pudo frustrar la agresión y llevó a cabo la detención alegando amenazas, robo y tenencia ilícita de armas.

Otra agresión se produjo en la rotonda situada entre el cementerio de Sidi Embarek y la subida al Hospital Universitario. Cuatro inmigrantes circulaban en moto, interceptaron a un vecino de Ceuta y apuñalaron con un arma blanca para robarle el móvil y un cordón de oro.

Una patrulla de La Legión que se encontraba en las proximidades ha sido la primera en atender a la víctima y trasladarla al hospital de la ciudad y alertó a la Policía Nacional, que intenta identificar a los cuatro asaltantes.

Conforme al testimonio de la víctima, los atacantes forman parte del contingente de invasores que aún permanecen en la ciudad autónoma. Los robos de teléfonos móviles y de enseres están detrás de muchos de los altercados y agresiones que se están registrando en la ciudad autónoma en los últimos días.

Solo en una semana, más de diez hombres han sido detenidos por asaltar violentamente a ceutís o inmigrantes para robarles, desatando en algunos casos reyertas multitudinarias entre grupos de invasores.