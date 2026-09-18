El presidente de los médicos de Ceuta alerta: «Si hay un caso de viruela del mono, es que debe haber más»

Enrique Roviralta, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, avisa a la población de que «donde hay un caso de viruela del mono» es porque, con total probabilidad, «ha habido más». Después de informar en exclusiva del primer caso de este virus en la ciudad autónoma, que ha incubado un mena marroquí de 17 años, OKDIARIO ha hablado con este prestigioso galeno, que, además de explicar el caso, reclama un hospital de campaña para tratar este tipo de brotes y evitar el riesgo de colapso de la sanidad ceutí.

«Es un virus que en principio era de simios, pero se pasó a las personas», explica a este medio el presidente de los Médicos de Ceuta, que reconoce el caso del joven marroquí, que «estaba en una nave con otros menores no acompañados» cuando comenzó a presentar síntomas de haber contraído la viruela del mono.

Roviralta asume que «el momento en que saltan las alarmas es cuando aparecen las vesículas pustulosas», similares a las de la varicela, si bien centra su análisis en los potenciales contagios con otros menas. «Son virus contagiosos, sobre todo cuando hay proximidad, cuando las personas conviven piel con piel», explica el médico ceutí, que asegura que los inmigrantes residentes en las playas o en «los pisos patera sin salubridad ni higiene» son «el caldo de cultivo de la viruela del mono».

«Donde hay concentración de seres humanos y donde se convive sin higiene ni salubridad, los virus y bacterias campan a sus anchas», añade el doctor, que establece el periodo de incubación de la viruela del mono en «dos o tres semanas», y transmite que en los invasores «es imposible hacer un seguimiento epidemiológico para buscar el caso cero».

Los médicos del Hospital Universitario de Ceuta, el único de la ciudad autónoma, se encuentran «muy pendientes» de la aparición de otros inmigrantes ilegales con «el más mínimo síntoma», con el único objetivo de «evitar que sigan contagiando».

«Donde hay un virus de viruela del mono es porque ha habido más», subraya Enrique Roviralta, que a su vez quiere tranquilizar con las potenciales consecuencias de este virus. «En principio, son síntomas más molestos que otra cosa: la fiebre, las vesículas que pican, hasta que aparecen las costras que ya no son contagiosas», afirma, añadiendo que «en una persona sana no va a ir más allá» aunque los problemas, y el motivo por el que se busca controlar los casos, es porque sí podría afectar gravemente a personas con alguna otra enfermedad o en tratamiento.

Roviralta denuncia que en Ceuta sólo cuentan con un hospital, algo que limita su actuación en este tipo de casos y favorece el colapso en la situación que vive la ciudad autónoma. «Cualquier tipo de brote epidémico colapsaría más el hospital y no tenemos otros hospitales. Hemos reclamado desde el primer momento que se hubiera desplegado un hospital de campaña», transmite a este medio.